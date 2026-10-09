Slovenščina ne sme biti le simbolika

Minulo soboto sem bil v Pliberku na otvoritvi novega centra za primarno zdravstveno oskrbo, ki ga upravlja evangeličanska socialna ustanova Diakonie de La Tour. Ta center je zagotovo velika pridobitev za Pliberk in okolico, saj kakovostne zdravstvene oskrbe za ljudi nikoli ne more biti premalo. Ob odprtju so bili upravičeno evforični zastopniki politike, zdravstvene zavarovalnice in 12-članska ekipa, ki bo oskrbovala paciente v Pliberku. Zdaj bo čas pokazal, kako bodo center z zdravniki, negovalnim osebjem, psihološko pomočjo in socialnimi delavci sprejeli ljudje v tem delu Podjune.
Ob odprtju je spregovorila in zdravstveni center blagoslovila rektorica Diakonie de La Tour in evangeličanska duhovnica Astrid Körner. Spregovorila je tudi nekaj slovenskih besed in ni pozabila na slovenski »hvala«, »dober dan« in še kaj. Center za primarno oskrbo ima v uradnem imenu zapisano tudi nemško in slovensko ime Pliberk/Bleiburg. Vse zelo lepo in pohvalno, sem si mislil. Lepa simbolika, ta dvojezičnost.
A jezik ni le za simboliko, jezik mora imeti funkcijo, glavna funkcija pa je sporazumevanje in posredovanje informacij. In tu je določen problem. Ko vstopiš v ta novi pliberški zdravstveni center, slovenščine, dvojezičnosti ni več videti. Na tablicah pred posameznimi sobami piše le »Therapie«, »Ordination« ali »Wundbehandlung«, slovenski pojmi manjkajo. Po odprtju sem kratko govoril z rektorico Diakonie de La Tour Astrid Körner. Povedala je, da se kot diakonija zavedajo, da prihajajo v dvojezični kraj, da je slovenščina del identitete Podjune in so tudi zaradi tega v ime centra zapisali Pliberk/Bleiburg ter pri izbiri osebja izrecno dali prednost ljudem, ki znajo slovensko. Koliko zaposlenih v centru govori slovensko, mi Körner ni vedela povedati. Ko sem jo nagovoril glede enojezičnih, nemških tablic pred sobami v centru, je priznala, da se kot organizacija sami še učijo in bodo v prihodnje še bolj spoštljivo in z občutkom gledali na to.
Za dvojezičnost in slovenščino si bomo morali še naprej prizadevati sami in tudi povedati, kadar kaj ni prav. Če ne bomo sami vztrajali pri svojem jeziku, bo dvojezičnost ostala le simbol – kot lepa slika na steni, ki je nihče zares ne živi.
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