Slovenščina ne sme biti le simbolika

A jezik ni le za simboliko, jezik mora imeti funkcijo, glavna funkcija pa je sporazumevanje in posredovanje informacij. In tu je določen problem. Ko vstopiš v ta novi pliberški zdravstveni center, slovenščine, dvojezičnosti ni več videti. Na tablicah pred posameznimi sobami piše le »Therapie«, »Ordination« ali »Wundbehandlung«, slovenski pojmi manjkajo. Po odprtju sem kratko govoril z rektorico Diakonie de La Tour Astrid Körner. Povedala je, da se kot diakonija zavedajo, da prihajajo v dvojezični kraj, da je slovenščina del identitete Podjune in so tudi zaradi tega v ime centra zapisali Pliberk/Bleiburg ter pri izbiri osebja izrecno dali prednost ljudem, ki znajo slovensko. Koliko zaposlenih v centru govori slovensko, mi Körner ni vedela povedati. Ko sem jo nagovoril glede enojezičnih, nemških tablic pred sobami v centru, je priznala, da se kot organizacija sami še učijo in bodo v prihodnje še bolj spoštljivo in z občutkom gledali na to.