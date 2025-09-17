S kolesom v službo

Bolj zdravje kot izboljšanje ekološkega odtisa je bilo zame vzrok, da sem se odločil, da v zadnjih mesecih, enkrat na teden zamenjam avto z elektronskim kolesom za tistih nekaj nad 40 kilometrov v službo v Celovec in nazaj domov v Škofiče. To mi je uspelo skoraj vsak teden. Pri kolesarjih, ki sem jih srečal na poti, se mi je zdelo, da gre bolj za rekreativce in turiste kot pa za ljudi, ki kolo uporabljajo za pot v službo, čeprav organizacija za mobilnost VCÖ poudarja, da je potencial za kolesarjenje na delo v Avstriji zelo velik. Aktualni podatki kažejo: približno 1,9 milijona zaposlenih v Avstriji dela manj kot deset kilometrov od doma, nekaj več kot milijon zaposlenih pa celo manj kot pet kilometrov. Ob zadnjem vseavstrijskem merjenju v letih 2013/14 je delež uporabe kolesa na poti na delo v Avstriji znašal približno sedem odstotkov. Aktualne številke za uporabo kolesa na poti na delo znašajo med sedem (Gornja Avstrija) in 24 odstotkov (Predarlska). Organizacija VCÖ ugotavlja, da je za več kolesarjenja na poti v službo ključna dobra kolesarska infrastruktura. Tudi sam se rad vozim s kolesom v Celovec prav zato, ker imam do mesta od ceste ločeno kolesarsko pot. V mestu ločenih poti skoraj ni in me je že enkrat na belo označenem kolesarskem pasu na vozišču zadel avto. Na srečo ni bil preveč hiter, kolo sem popravil, nogi pa je tudi kmalu šlo bolje. Zato me ne čudi, da bo 20. septembra kolesarska demonstracija Kidical Mass (glej članek na strani 5) znova opozorila na to, da Celovec kolesarjem ni prijazno mesto. Zavedati se moramo, da če želimo povečati uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, ne zadošča le spodbujanje ljudi – nujno je treba ustvariti tudi ustrezno infrastrukturo.