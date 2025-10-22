Radikalci na Dunaju

Besede na transparentu so bile ostre in vulgarne. Vsekakor pa niso vse, kar Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju predstavlja. In zagotovo niso znak levega ekstremizma. Zato je pomembno, da se kot posamezniki seznanimo z dejavnostjo posameznih društev, preden sodimo. Zato končno apeliram na vas vse: nehajmo se deliti na še manjše skupine znotraj naše manjšine: bodisi na politične bodisi na »radikalne« ali »neradikalne« bodisi po starosti. Namesto tega se poskusimo medsebojno poslušati, sklepati kompromise in ostati zvesti našim koreninam ter ciljem v povezavi z ohranjanjem slovenščine tudi vnaprej. Zlasti v časih, ko bo čez noč popackanih šest dvojezičnih krajevnih tabel. Zlasti v časih, ko župan označi demonstracijo za 10. oktober kot »napačen signal«. In zlasti v časih, ko se zdi, da samo še čakamo na trenutek, da bomo čisto utihnili.