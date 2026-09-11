Prikazni kalifata in levega ekstremizma

Letošnji poletni pogovori na ORF s prvaki avstrijskih političnih strank, zastopanih v parlamentu, mi bodo ostali v spominu predvsem po izjavi aktualnega zveznega kanclerja Christiana Stockerja (ÖVP). Ta je dejal, da moramo paziti, da se naši otroci ne zbudijo v kalifatu, zaradi česar da je treba z zakonom prepovedati politični islam. Pustimo ob strani vprašanje, kako bo vlada opredelila, kaj politični islam sploh je, kakor tudi vprašanje, ali obstoječi zakoni ne zadoščajo proti tej domnevni nevarnosti. Osebno nimam bojazni, da bi se moj sin prebudil v kalifatu, zato pa se kaj lahko zgodi, da se prebudi v fašistoidni trdnjavi Avstriji, po kateri patruljirajo identitarci, bojeviti pripadniki t.i. Tanzbrigade in druge formacije, spominjajoče na SA. V to smer gre od zadnje nedelje tudi nemška zvezna dežela Saška - Anhalt, v kateri zmagovita AFD napoveduje vpeljavo komunalnih vaških straž (Bürgerwachten).