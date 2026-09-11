Prikazni kalifata in levega ekstremizma

Letošnji poletni pogovori na ORF s prvaki avstrijskih političnih strank, zastopanih v parlamentu, mi bodo ostali v spominu predvsem po izjavi aktualnega zveznega kanclerja Christiana Stockerja (ÖVP). Ta je dejal, da moramo paziti, da se naši otroci ne zbudijo v kalifatu, zaradi česar da je treba z zakonom prepovedati politični islam. Pustimo ob strani vprašanje, kako bo vlada opredelila, kaj politični islam sploh je, kakor tudi vprašanje, ali obstoječi zakoni ne zadoščajo proti tej domnevni nevarnosti. Osebno nimam bojazni, da bi se moj sin prebudil v kalifatu, zato pa se kaj lahko zgodi, da se prebudi v fašistoidni trdnjavi Avstriji, po kateri patruljirajo identitarci, bojeviti pripadniki t.i. Tanzbrigade in druge formacije, spominjajoče na SA. V to smer gre od zadnje nedelje tudi nemška zvezna dežela Saška - Anhalt, v kateri zmagovita AFD napoveduje vpeljavo komunalnih vaških straž (Bürgerwachten).
Sam ne vidim kakega posebnega uspeha Muslimanske bratovščine in sorodnih organizacij pri dolgem pohodu skozi institucije. Zato pa vidim, da se nekdanji in sedanji identitarci brez varnostnega preverjanja kot parlamentarni sodelavci svobodnjaških poslancev sprehajajo po zveznem parlamentu. In to, čeprav DSN, Direkcija za varstvo države in obveščevalna služba, v poročilu o ekstremizmu izrecno svari pred prizadevanji desničarskih ekstremistov, da se zunajparlamentarni aktivizem identitarcev prelije v uveljavljene politične institucije.
Kancler Stocker, notranji minister Gerhard Karner in ministrica za (dez)integracijo Claudia Bauer, vsi ÖVP, se trudijo enkrat z gonjo proti nevarnosti islamizacije, drugič pa s prikaznijo nevarnosti levega ekstremizma kot lani pri Peršmanu, odvrniti pozornost od dejanskega problema. Na tem mestu sem že pisal o poraznih rezultatih Operacije Luxor. Pri Peršmanu so policisti našli palestinsko zastavo in poskušali s framingom o podpornikih Hamasa takorekoč ubiti dve muhi na en mah. Ko pa se opravi hišna preiskava pri kakem neonacistu, praviloma policisti tam ne najdejo le relikvij 3. rajha v obliki firerjevih glav, portretov in spisov. Črna kronika je polna fotografij skladovnic orožja in municije, odkritih pri teh preiskavah. A raje kot da bi Ljudska stranka resno vzela dejansko nevarnost, ki grozi od teh oboroženih in na nasilje pripravljenih borcev proti sistemu, še naprej dovaja vodo na mlin svobodnjaški stranki, ideološkemu sponzorju želje po prevratu sistema.
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