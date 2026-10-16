Tudi sam spremljam razvoj umetne inteligence. Leta 2024 sem jo vprašal, kdo je 45. Tischlerjev nagrajenec. Že tedaj je pravilno odgovorila, da je to Karel Smolle. V nadaljevanju pogovora sem izvedel, da se umetna inteligenca zaveda tudi svojih pomanjkljivosti. Opozorila me je, da lahko njeni modeli prevzemajo predsodke, stereotipe in celo sovražna stališča. Toda tudi sama ni bila brez napak. V nadaljnjem pogovoru mi je namreč zatrdila, da je Karel Smolle znan po svojih prispevkih na področju računalniške znanosti in umetne inteligence. Takšne napake se danes dogajajo redkeje.