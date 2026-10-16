Otroci umetne inteligence

Ko so uredništvo Novic konec septembra obiskali dijaki Slovenske gimnazije, večinoma stari 11 in 12 let, sem jih v anonimni anketi vprašal, koliko izmed njih uporablja orodja umetne inteligence. Njihovi odgovori so me presenetili. Šest od 31 dijakov je odgovorilo, da orodja umetne inteligence uporablja vsak dan, sedem pa jih je označilo, da jih uporablja večkrat na teden.
Pokličem profesorja na visoki šoli in ga vprašam, koliko študentk in študentov po njegovi oceni uporablja umetno inteligenco pri pisanju seminarskih nalog in podobnih študijskih obveznostih. Ocenjuje, da jih je kar 90 odstotkov. Pravi, da obstajata dve skupini. Medtem ko si nekateri z umetno inteligenco pomagajo predvsem pri oblikovanju koncepta in strukture naloge, drugi prepustijo umetni inteligenci pisanje celotne naloge ali vsaj posameznih delov. Zvečer mi pošlje informacije o obsežni izobraževalni ponudbi celovške univerze na področju umetne inteligence, namenjeni profesorjem vseh visokih šol na Koroškem.
Tudi na uredništvo Novic prispejo zmeraj bolj pogosto kratka poročila društev, ki jih je »počistila« umetna inteligenca. Plakati, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, so postali vsakdanjost.
Tudi sam spremljam razvoj umetne inteligence. Leta 2024 sem jo vprašal, kdo je 45. Tischlerjev nagrajenec. Že tedaj je pravilno odgovorila, da je to Karel Smolle. V nadaljevanju pogovora sem izvedel, da se umetna inteligenca zaveda tudi svojih pomanjkljivosti. Opozorila me je, da lahko njeni modeli prevzemajo predsodke, stereotipe in celo sovražna stališča. Toda tudi sama ni bila brez napak. V nadaljnjem pogovoru mi je namreč zatrdila, da je Karel Smolle znan po svojih prispevkih na področju računalniške znanosti in umetne inteligence. Takšne napake se danes dogajajo redkeje.
Res je, umetna inteligenca dela zmeraj manj napak, postaja pa vedno zmogljivejša. Največji paradoks njenega razvoja pa je, da prav podjetja, ki razvijajo orodja umetne inteligence, opozarjajo na njene nevarnosti, hkrati pa tekmujejo v razvijanju vedno zmogljivejših modelov. Medtem pa umetna inteligenca že postaja vsakdanjik naših otrok.
Vprašanje torej ni več, ali jo bodo uporabljali, temveč ali jih bomo naučili, kako jo uporabljati.
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