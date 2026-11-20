Te dni je bil ob svojem 80. življenjskem jubileju deležen številnih čestitk Lenart Katz, nekdanji dolgoletni predstavnik Enotne liste v suškem občinskem svetu ter dolgoletni predsednik žvabeškega prosvetnega društva KPD Drava. V suški občini je kulturno in občinskopolitično krmilo prevzel v času, ko so v celovških centralah Suho že več ali manj odpisali. To je bilo pred letom 1970. Takrat so v Celovcu mislili, da je ta kraj na vzhodnem robu dvojezičnega ozemlja izgubljen. Zato jim tudi ni prišlo na misel, da bi iskali kakšno možnost za narodnopolitično in kulturno poživitev suške občine. In tako je ostal tedanji slovenski občinski svetnik ter predsednik KPD Drava Janez Kolter (1927-2005) bolj ali manj osamljen v času, ki je bil vse drugo kot naklonjen slovenski narodni skupnosti.