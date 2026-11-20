Te dni je bil ob svojem 80. življenjskem jubileju deležen številnih čestitk Lenart Katz, nekdanji dolgoletni predstavnik Enotne liste v suškem občinskem svetu ter dolgoletni predsednik žvabeškega prosvetnega društva KPD Drava. V suški občini je kulturno in občinskopolitično krmilo prevzel v času, ko so v celovških centralah Suho že več ali manj odpisali. To je bilo pred letom 1970. Takrat so v Celovcu mislili, da je ta kraj na vzhodnem robu dvojezičnega ozemlja izgubljen. Zato jim tudi ni prišlo na misel, da bi iskali kakšno možnost za narodnopolitično in kulturno poživitev suške občine. In tako je ostal tedanji slovenski občinski svetnik ter predsednik KPD Drava Janez Kolter (1927-2005) bolj ali manj osamljen v času, ki je bil vse drugo kot naklonjen slovenski narodni skupnosti.
Medtem se je zadeva bistveno spremenila. Slovenska narodna skupnost je ponosna na suške rojake in tudi osrednje organizacije so hitro spoznale, da je bila ignoranca neutemeljena. Oktet Suha, KPD Drava z njeno Pevsko-instrumentalno skupino in delovanje glasbenega etnologa Berteja Logarja so del razvoja, ki dokazuje, da uspehi sledijo samozavestnemu in doslednemu delu: kjer se samozavestno in dosledno dela, tam tudi uspehi ne izostajajo.
Začetki tega razvoja so bili kmalu po letu 1970 in so povezani z osebo, ki si brez dvoma zasluži častno mesto v slovenski narodni skupnosti na Koroškem: Lenart Katz, bil je tudi med prvimi pevci Okteta Suha, in njegovi sotrudniki so - v nasprotju s celovškimi centralami - pljunili v roke in polni optimizma začeli ustvarjati na kulturnem ter narodno- in občinskopolitičnem področju. Z vztrajnim delom in s sodobnim pristopom so podrli tudi marsikateri zid, ki je ločeval obe narodni skupnosti v suški občini. Predvsem pa so pri mnogih, ki so jim bili prej še, milo rečeno, nenaklonjeni, pridobili zasluženo spoštovanje.
Lenartu Katzu želimo ob njegovem 80. življenjskem jubileju obilo zdravja ter osebnega zadovoljstva. Predvsem pa mu velja velika zahvala za njegovo bogato delo v korist domače skupnosti. Osrednjim organizacijam, ki sicer rade delijo razne nagrade, pa želimo več pozornosti do oseb, ki morda niso tako prominentne in javno vidne, zato pa toliko bolj ustvarjalne v korist skupnosti.
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