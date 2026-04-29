Novice na Facebooku in Instagramu – zakaj?

Sploh za manjšinske medije pa vidim še neko drugo dobro stran teh platform. Če kot Novice objavljamo prispevke na Instagramu ali Facebooku, s tem dajemo tudi slovenščini določeno dodatno vidnost v »javnosti« teh omrežij. Objava ni zaprta v časopis ali na spletno stran, ampak je v javnosti, lahko se širi tudi med ljudi, ki naše medijske ponudbe doslej še niso poznali. Ni pa vse zlato, kar se sveti. Precej truda in tudi ustvarjalne energije se porabi za to, da smo medij, prezenten na teh platformah. To so resursi, ki jih posebej malim medijem primanjkuje, sploh pa manjšinskim medijem, kot je slovenski tednik Novice. A trudimo se. Tudi zato, ker je slovenščina z objavami bolj vidna v nemškogovoreči koroški javnosti.