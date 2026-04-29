Novice na Facebooku in Instagramu – zakaj?

Instagram, TikTok in Facebook so v zadnjem času na slabem glasu: zasvojenost, širjenje dezinformacij, polarizacija družbe, pritisk na samopodobo (še posebej pri mladih), spletni mobing … V Avstriji je v pripravi tudi zakon o prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlade, mlajše od 14 let. Verjetno je to korak v pravo smer.
Sem pa tudi prepričan, da družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram in TikTok, odpirajo klasičnim medijem, tudi manjšinskim, nove možnosti za doseganje bralcev. Če ste aktivni na kateri od teh platform, ste verjetno že zasledili kakšno objavo slovenskega tednika Novice. Že več let se trudimo orati tudi to medijsko polje. A zakaj temu namenjamo toliko pozornosti?
Potem ko sem leta 2021 odprl profil Novice.at na Instagramu, smo do danes tam objavili 3240 prispevkov. Novicam na »Insta« sledi več kot 2500 ljudi, večinoma mlajših od 35 let. Zakaj smo kot manjšinski tednik aktivni na družbenih omrežjih? Saj si lahko ljudje naše članke preberejo tudi v časopisu ali na spletni strani, bi si mislil.
Prav tu pa se skriva bistvena razlika. Nekaj se je namreč spremenilo. Včasih si lahko kot medij izhajal iz tega, da bo bralec kupil ali naročil tvoj časopis in ga prebral, v nedeljo po kosilu vklopil televizijo, da si bo ogledal oddajo Dober dan, Koroška ali pa kasneje prižgal računalnik in si na spletu ogledal oddajo ali prebral kakšno novico. Danes pa živimo v svetu, ki ga zaznamuje ekonomija pozornosti. Vsi se borimo za pozornost ljudi — in ljudje pač velik del svoje pozornosti namenjajo prav družbenim omrežjem.
Pri mladih med 14. in 29. letom, v tako imenovani generaciji Z, so se platforme, kot je Instagram, razvile v najpomembnejše vire novic in informacij. Skratka, kot medij si neviden za določeno ciljno skupino, če s svojimi vsebinami nisi močno zastopan na teh platformah.
Sploh za manjšinske medije pa vidim še neko drugo dobro stran teh platform. Če kot Novice objavljamo prispevke na Instagramu ali Facebooku, s tem dajemo tudi slovenščini določeno dodatno vidnost v »javnosti« teh omrežij. Objava ni zaprta v časopis ali na spletno stran, ampak je v javnosti, lahko se širi tudi med ljudi, ki naše medijske ponudbe doslej še niso poznali. Ni pa vse zlato, kar se sveti. Precej truda in tudi ustvarjalne energije se porabi za to, da smo medij, prezenten na teh platformah. To so resursi, ki jih posebej malim medijem primanjkuje, sploh pa manjšinskim medijem, kot je slovenski tednik Novice. A trudimo se. Tudi zato, ker je slovenščina z objavami bolj vidna v nemškogovoreči koroški javnosti.
