Moja želja ob jubileju

S temi besedami je opisala Dorothea Apovnik svojega očeta Pavla Apovnika, Zdovčevega Pavla, kot ga imenujemo v Libučah in okolici, v najnovejši knjigi o njegovih neminljivih zaslugah za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Opisala ga je tako, kot ga poznajo in cenijo številni koroški Slovenci in Slovenke. Poznajo in cenijo še posebej tudi tisti, ki so imeli z njim opraviti na številnih družbenih področjih, od političnega ter izobraževalnega in znanstvenega ter do pravnega svetovanja našim društvom, zadružnim ustanovam in tistim, ki so iskali pravno pomoč v osebnih zadevah.