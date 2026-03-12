Manjšine so odvisne od milosti vladajočih

Poglejmo v občine. Če je župan oziroma so stranke v občinskem svetu slovenščini naklonjene, bo možno postaviti še kakšno dvojezično tablo, kot se je pred nedavnim zgodilo v Svinči vasi ali pred tem v Dobrli vasi. Realnost pa je, da se morajo za to vedno zavzeti, pogajati in prositi Slovenci sami. Samo če je župan odprt za dvojezičnost, bo občinski dvojezični vrtec vodila oseba z znanjem slovenščine in ne bo dvojezičen le na papirju, občinske objave bodo dvojezične, slovenska društva bodo prejemala primerno podporo in tako naprej. Če pa župan oziroma stranke v občinskem svetu niso naklonjene slovenščini, vsega tega ni. Smo pač odvisni.