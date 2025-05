Ljubiteljska kultura v ospredju

Ljubiteljska kultura je raznolika in kakovostna ter že stoletja bistveno prispeva k ohranjanju slovenske identitete. Na Koroškem pa ima še poseben pomen. Pogosto je prav ljubiteljska kultura ključni dejavnik ohranjanja slovenskega jezika v tem čezmejnem prostoru. Kjer delujejo kulturna društva, tam živi tudi bogata ljubiteljska ustvarjalnost – od glasbe in gledališča do likovne umetnosti, literature in plesa. Koroška ljubiteljska kultura danes ni le tradicija, temveč živ, sodoben in ambiciozen kulturni utrip. Je dokaz, da kultura ne pozna meja in da srčnost, predanost in ustvarjalnost posameznikov ustvarjajo prostor, kjer je doma slovenska beseda – živa, ponosna in brezmejna. Zato je skrb za ljubiteljsko kulturo na Koroškem več kot le podpora kulturnim dejavnostim, temveč je naložba v prihodnost jezika, skupnosti in identitete.