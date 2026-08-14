Le čilijem vročina očitno ne škodi

Nekateri pravijo, da so bila tudi nekoč vroča in suha poletja. Toda letošnji rekordi kažejo, da ne govorimo več le o posameznih vročih dnevih. »Medtem ko so se v 80. letih hujše suše pojavljale približno enkrat na desetletje, jih danes doživljamo skoraj vsako drugo leto,« pravi strokovnjak koroške kmetijske zbornice v sporočilu za javnost. Verjetno je prav to podatek, ki bi nas moral najbolj skrbeti.