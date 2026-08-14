Le čilijem vročina očitno ne škodi

Travnik pred hišo se je obarval rjavo. Bližnje jezero ne ponuja več osvežitve. Tudi v pisarni je vročina že ves mesec neznosna. Da letošnja vročina ni le moj osebni občutek, kažejo tudi meritve.
Prvi teden avgusta so v Avstriji kar padali temperaturni rekordi. V Avstriji merijo temperaturo že od leta 1767. Kdor pogleda statistiko, vidi jasen trend. Samo sedemkrat je od leta 1767 naprej temperatura v Avstriji presegla mejo 40 stopinj: enkrat leta 2013 in šestkrat letos. Na 63 merilnih postajah v Avstriji so letos izmerili nov temperaturni rekord.
Veliko manj je tudi padavin. Kdor si ogleda zemljevid Koroške s primanjkljajem padavin, ki ga je izdala Avstrijska zavarovalnica za škodo zaradi toče v prvem tednu avgusta, vidi, da je večina Podjune temnordeča, kar pomeni, da je bilo v zadnjih 42 dnevih 85 do 100 odstotkov manj padavin v primerjavi z desetletnim povprečjem. Znatno manj padavin pa je bilo v skoraj vseh predelih Koroške.
Pomanjkanje padavin in vročina v zadnjih tednih se še posebej poznata pri poljščinah, kot so koruza, soja in krompir, pa tudi na travnikih. Kmetje dobro vedo, da lahko dobremu letu sledi slabše, nato pa spet boljše, zato načrtujejo dolgoročno. Ko pa se slaba leta začnejo kopičiti, je lahko ogrožen tudi obstoj kmetij.
Nekateri pravijo, da so bila tudi nekoč vroča in suha poletja. Toda letošnji rekordi kažejo, da ne govorimo več le o posameznih vročih dnevih. »Medtem ko so se v 80. letih hujše suše pojavljale približno enkrat na desetletje, jih danes doživljamo skoraj vsako drugo leto,« pravi strokovnjak koroške kmetijske zbornice v sporočilu za javnost. Verjetno je prav to podatek, ki bi nas moral najbolj skrbeti.
Preden sem dokončal ta komentar, sem zjutraj doma v Škofičah zalil rože in zelenjavo. Vse čaka na dež. Le čiliji še vedno dobro uspevajo – vročina jim očitno ne škodi.
Iz rubrike Komentar preberite tudi