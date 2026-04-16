Lastne strukture so pomembne

Bodočnost šole v Šentpetru je negotova – to je bila prejšnji teden ena od glavnih novic na koroški deželni radijski frekvenci ORF. Ko kakšna institucija stopi v javnost, to navadno pomeni, da je problem resen in da je potrebna čimprejšnja rešitev. V Šentpetru zagotavljajo, da se vpisanim šolarjem ni treba ničesar bati. Iščejo novega upravitelja šole. Tudi v primeru, da ga šolske sestre ne bi našle, zagotavljajo izobraževanje vpisanih šolarjev do mature. A dolgoročno vprašanje ostaja: kdo bo to šolo upravljal in financiral čez pet, deset ali dvajset let? Šola je sicer aktivna. Še letos januarja so predstavili novo usmeritev po dvoletnem razvojnem procesu. Cilj tega procesa je bil povečati privlačnost šole v Šentpetru za dijakinje in dijake iz bližnje okolice, slovenske narodne skupnosti in obmejnih regij. Pri zasebnem otroškem vrtcu so šolske sestre že našle rešitev: ta je prešel pod okrilje fundacije St. Hemma-Stiftung. To kaže, da so rešitve možne.