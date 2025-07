Koliko sme stati prostovoljno delo?

Tako se je letos hčerka želela odpraviti v zelo oddaljene kraje, najraje v Afriko. Stroške potovanja je bila pripravljena kriti z denarjem, ki ga je leto prej zaslužila kot natakarica. Na spletu smo našli organizacije, ki posredujejo prostovoljstvo na drugem kontinentu. Sprva je vse zvenelo zelo privlačno, ko pa smo začeli brati »med vrsticami«, smo spoznali, da prostovoljci poleg dobrega srca in pripravljenosti za delo pod težjimi pogoji potrebujejo polne žepe denarja. Poleg potnih stroškov, delovne vize, stroškov hrane in osebnih izdatkov (npr. za internet), se od mladih zahteva tudi denar za ministrstvo za zdravje (pr. 300 dolarjev na mesec), za organizacijo prakse (pr. 300 dolarjev) in celo za bolnišnico, kjer bo študent delal. Tudi bivanje v sobi s souporabo kuhinje in kopalnice s hladno vodo stane okoli 300 dolarjev – čeprav v deželi, kjer povprečen dohodek na družino znaša le okoli 90 dolarjev! Študent, ki bo delal v bolnišnici, pa naj s seboj prinese tudi oblačila, pokrivala in obutev za operacijsko sobo, sredstvo za dezinficiranje in še in še …