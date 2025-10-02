Koalicija FPÖ/ÖVP in »dobro sosedstvo«

Dnevnik Kleine Zeitung je v svoji zadnji nedeljski izdaji namenil naslovnico Marku Štucinu, novemu veleposlaniku Republike Slovenije na Dunaju. V dvostranskem intervjuju odgovarja veleposlanik jasno in brez dlake na jeziku. Ugotavlja, da je Avstrija pri uresničevanju manjšinskih pravic premalo aktivna in da so v preteklosti pogosto prevladovali izgovori. Zelo odločno zavrača tudi politiko štajerskega deželnega glavarja Maria Kunaska in vladajoče modro-črne koalicije glede štajerske deželne himne. Ta sicer za uzakonitev na ustavni ravni ni dobila v deželnem zboru potrebne dvotretjinske večine, ker so temu nasprotovali socialdemokrati, Zeleni in komunisti, vendar sta jo FPÖ in ÖVP kljub temu sklenila, pač z navadnim zakonom. Svoj protest proti deželnemu glavarju Kunasku, ki je bil gonilna sila te protislovenske agende, je Štucin kot veleposlanik izrazil zelo drastično - s tem, da ga nima namena povabiti v svoji uradni funkciji na pogovor.