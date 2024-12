Ko politične organizacije ne najdejo mladine

Dejansko je tako, da imajo vse tri zastopniške organizacije koroških Slovenk in Slovencev, tako NSKS kot ZSO in SKS, velike probleme zaradi manjkajočega naraščaja. Zadnji dokaz je bil nepričakovano napovedani odstop mladega predsednika ZSO Manuela Juga, ki se je v intervjuju z Novicami zelo kritično izrazil o delovanju organizacij. Nezadovoljstvo s sedanjo situacijo je izrazil v intervjuju z Novicami tudi Bernard Sadovnik. Poudaril je: »Za prihodnost si želim, da bi se vse tri politične organizacije v najkrajšem času znašle pod skupno streho.« Nenazadnje pa ima težave z mobiliziranjem volivk in volilcev tudi NSKS. Že letos bi moral izvesti neposredne volitve. Preložiti jih hoče, kot je napovedal, na naslednje leto, hkrati pa si je društvenopravno zagotovil podaljšanje trenutnega mandata.