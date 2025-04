Ko mi oprašujemo kivije, za nas misli KI 

Vsi ti listi in iglice so sicer v borno uteho žuželkam, a v toliko večjo meni, ki vsak dan odkrijem kaj novega. Mlada drevesa s terase, večinoma avtohtone vrste Avstrije in Slovenije, so že nekoliko prilagojena na visoke temperature na južni terasi, saj imajo za seboj preteklo vroče poletje, ki so ga bolj ali manj dobro preživela. Zimskega vrta nimam, da bi v njem prezimoval rože ali sredozemske rastline, in ga tudi ne želim imeti. Skrb za okoli 30 vrst mladih dreves, za katera bo treba kmalu z obrezovanjem paziti, da ne pobegnejo preveč v višino, mi povsem zadostuje.