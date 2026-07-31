Klic Etiopije na pomoč, v slogi je moč!

Ko sem se prejšnji teden po telefonu pogovarjala z ljudmi iz Etiopije v zvezi s prihodom Jožeta Andolška, me je njihova situacija globoko pretresla. Kana Zegelila, sedemnajstletno dekle, ki je najboljša učenka na šoli in sanja o tem, da bi postala zdravnica, mi je povedala, kako grozno je bilo pred leti, ko je divjala vojna. Hvali Boga, da je preživela in da se lahko uči, vendar se boji. Boji se, da bo vsak čas izbruhnila vojna in bodo njihova življenja v nevarnosti, njihova šola spet za več let zaprta, njene sanje, da bi postala zdravnica, pa le kupček pepela. »Nekatere moje prijateljice so že na varnem v Addis Abebi. Očetje salezijanci so tudi meni in moji sestri Ayro obljubili, da naju spravijo s severa Etiopije na varno in da bova lahko v Addis Abebi hodili v šolo, a se to še ni zgodilo. Tako me je strah. Bog je edino, kar imamo,« pravi Kana. Trume ljudi bežijo s severa Etiopije, kjer vlada predvojna gonja, in se nato porazgubijo v glavnem mestu in okoliških državah, sirotišnice in domovi so prepolni, evakuacija ponekod sploh ni mogoča. Pobeg pa je tvegan in ne more si ga privoščiti vsak.