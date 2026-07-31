Klic Etiopije na pomoč, v slogi je moč!

Ko sem se prejšnji teden po telefonu pogovarjala z ljudmi iz Etiopije v zvezi s prihodom Jožeta Andolška, me je njihova situacija globoko pretresla. Kana Zegelila, sedemnajstletno dekle, ki je najboljša učenka na šoli in sanja o tem, da bi postala zdravnica, mi je povedala, kako grozno je bilo pred leti, ko je divjala vojna. Hvali Boga, da je preživela in da se lahko uči, vendar se boji. Boji se, da bo vsak čas izbruhnila vojna in bodo njihova življenja v nevarnosti, njihova šola spet za več let zaprta, njene sanje, da bi postala zdravnica, pa le kupček pepela. »Nekatere moje prijateljice so že na varnem v Addis Abebi. Očetje salezijanci so tudi meni in moji sestri Ayro obljubili, da naju spravijo s severa Etiopije na varno in da bova lahko v Addis Abebi hodili v šolo, a se to še ni zgodilo. Tako me je strah. Bog je edino, kar imamo,« pravi Kana. Trume ljudi bežijo s severa Etiopije, kjer vlada predvojna gonja, in se nato porazgubijo v glavnem mestu in okoliških državah, sirotišnice in domovi so prepolni, evakuacija ponekod sploh ni mogoča. Pobeg pa je tvegan in ne more si ga privoščiti vsak.
Z dobro prijateljico iz Nemčije, ki ima etiopske korenine in sem jo spoznala med študijem, sva se pogovarjali o tem. Njeni starši so med vojno v osemdesetih letih pribežali iz Addis Abebe v Nemčijo in si tam ustvarili družino. »Situacija v Etiopiji me boli. Čeprav sem rojena v Evropi, se tam počutim doma. Politične razmere so grozljive, vlada spodbuja razcvet glavnega mesta in stoji križem rok, ko se na severu Etiopije dogaja množični poboj,« je povedala prijateljica. Zahodni mediji pišejo o drugih temah, poročajo o drugih vojnah. Afrika ostaja ožigosana z revščino, o trenutnih razmerah pa se ne govori. Ta komentar ni jok v nebo, pač pa poziv k razmisleku. Drage bralke, dragi bralci, odkar živim na Koroškem in vedno bolje spoznavam tukajšnjo zgodovino, občudujem neverjetno moč in angažiranost koroških Slovenk in Slovencev. Če ne bi bilo vaše pokončnosti in bojevitosti iz ljubezni do naroda in materinščine, tudi jaz sedaj ne bi mogla pisati tega komentarja v slovenščini ali se na Koroškem prav zaradi slovenščine počutiti domače. Vaša društva kažejo na občudovanja vredne organizacijske strukture, še bolj pa so znak, da ne klonete, marveč se borite, z vsem srcem in vsem, kar imate. To mi je v navdih, hkrati pa v poziv, da stopimo skupaj in najdemo načine, kako pomagati ljudem v Etiopiji do varne evakuacije, do šolanja, do dnevnega obroka hrane. Vsaka vrsta podpore, vsaka ideja za strukturno pomoč, lahko reši življenje!
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