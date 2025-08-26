Kdo je elita?

Pred leti sem na neki prireditvi slišal, da so koroški Slovenci in Slovenke danes predvsem ljudje z višjo izobrazbo, zaposleni na bolj »pomembnih« položajih. Po tem mnenju naj bi bili pripadniki manjšine le še neka elita, delavcev pa v naših vrstah skoraj ne bi bilo več. Toda kdo so sploh delavke in delavci? Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je delavec človek, ki »poklicno opravlja kako fizično delo«, torej da dela z rokami. Kot pravi kantavtor Iztok Mlakar, so delavci tisti, ki »služijo z lopato in ne s kravato«. Elita pa so »posamezniki, ki izstopajo po družbenem položaju, pomembnosti, kakovosti«.