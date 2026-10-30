Kaj vse se izgubi ob zaprtju gostilne?

Nedavno je družina Ogris, ki vodi gostišče Ogris »Miklavž« v Bilčovsu, sporočila, da bo septembra 2027 po 95 letih prenehala z gostinsko dejavnostjo. Prva stvar, ki mi je prišla ob tem na misel, je bila: »Še sreča, da ima društvo SPD Bilka svoje prostore«. Marsikatero slovensko društvo na Koroškem namreč ob pomanjkanju lastnih prostorov svoje prireditve organizira v gostilnah. Recimo SPD Dobrač pri Prangarju, nazadnje ob svoji 120-letnici, SPD Gorjanci pri Prušniku v Šentkandolfu, saj so njihovi društveni prostori v Kotmari vasi premajhni, SKD Globasnica v medtem zaprtem gostišču Juenna v Čepičah ali pa SPD Edinost Škofiče in SPD Zvezda Hodiše, ki sta v preteklosti svoje prireditve organizirali pri Alešu ob Habnarjevem jezeru, pa tudi v medtem zaprti Grajski štali v Hodišah in v prav tako zaprtem hotelu Sonnehotel ob Habnarjevem jezeru.
Pa ne le za društva, tudi za posameznike in krajevne skupnosti ima zaprtje vaške gostilne podobno resne posledice kot zaprtje šole, pošte ali trgovine. Vaška gostilna je pogosto srce in središče skupnosti, ki se ob praznikih, slavjih, kartanju in popivanju srečuje v njej. Če jo na Koroškem vodijo slovensko govoreči, pa lahko gostilna pridobi še dodaten pomen jezikovnega zavetja in učilnice. Letos spomladi, ko sta se od nje poslavljala zakonca Rakuschek, sem obiskal gostišče Terkl v Selah, kjer sem slučajno srečal Jožeta Snoja iz Sveč. Dejal je, da že 40 let prihaja k Terklu, saj v Svečah, pa tudi v Borovljah ni gostilne, v kateri bi se sproščeno pogovarjal v svoji materni slovenščini. »Najbolj bom pogrešal čenčanje s Fini in Maksom, ko ju ne bo več v gostilni,« je tedaj povedal Snoj. Spominjam se svojega zadnjega obiska pri Ogiju v Bilčovsu. Tam sem lansko jesen v slovenščini naročil hrano in pijačo, mlada natakarica mi je, čeprav malce negotovo, prišla nasproti s slovenščino. Povedala je, da prihaja iz Bistrice v Rožu, da se je slovenščine učila v ljudski šoli, naučila pa pri Ogiju, kjer vsakodnevno prihaja v stik z njo.
Morda mlajše generacije ne zahajajo več toliko v gostilne kot starejše, verjetno imajo mladi drugačne navade ter želje glede pijače in jedače, zanesljivo je tudi, da se danes v gostilnah manj pije kot nekoč. Ali, kakor je dejal gostilničar Michael Piskernik, lastnik gostilne Podobnik v Beli: »Prej smo imeli goste, ki so prišli k nam v petek, odšli pa v nedeljo ali celo v ponedeljek. Zdaj tega ni več.« Razlogov za zaprtja gostiln je seveda še več od nekaj tukaj naštetih. Vse človeško je podvrženo spremembam, a je vsake dobre vaške gostilne, ki se za vedno zapre, nepreklicno škoda.
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