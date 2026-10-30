Kaj vse se izgubi ob zaprtju gostilne?

Pa ne le za društva, tudi za posameznike in krajevne skupnosti ima zaprtje vaške gostilne podobno resne posledice kot zaprtje šole, pošte ali trgovine. Vaška gostilna je pogosto srce in središče skupnosti, ki se ob praznikih, slavjih, kartanju in popivanju srečuje v njej. Če jo na Koroškem vodijo slovensko govoreči, pa lahko gostilna pridobi še dodaten pomen jezikovnega zavetja in učilnice. Letos spomladi, ko sta se od nje poslavljala zakonca Rakuschek, sem obiskal gostišče Terkl v Selah, kjer sem slučajno srečal Jožeta Snoja iz Sveč. Dejal je, da že 40 let prihaja k Terklu, saj v Svečah, pa tudi v Borovljah ni gostilne, v kateri bi se sproščeno pogovarjal v svoji materni slovenščini. »Najbolj bom pogrešal čenčanje s Fini in Maksom, ko ju ne bo več v gostilni,« je tedaj povedal Snoj. Spominjam se svojega zadnjega obiska pri Ogiju v Bilčovsu. Tam sem lansko jesen v slovenščini naročil hrano in pijačo, mlada natakarica mi je, čeprav malce negotovo, prišla nasproti s slovenščino. Povedala je, da prihaja iz Bistrice v Rožu, da se je slovenščine učila v ljudski šoli, naučila pa pri Ogiju, kjer vsakodnevno prihaja v stik z njo.