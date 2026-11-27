Japonska, dežela vzhajajočega sonca, me že dolgo navdušuje. Njena kulinarika, bogata kultura in estetska arhitektura so me spodbudile, da sem se skupaj z dvema prijateljema odpravil na tritedensko potovanje po jugozahodnem delu Japonske. Na poti smo spoznali domačine, ki so nam približali svoje običaje in aktualno stanje v državi. Sledeče mi je ostalo še posebej v spominu:
Tokio ima približno 37 milijonov prebivalcev in meri okoli 13.560 km². To je približno 1,4-krat več od površine Koroške, v njem pa živi kar štirikrat toliko ljudi kot v celotni Avstriji. Kljub velikemu številu prebivalstva je mesto izjemno čisto. Na ulicah skoraj ne vidiš smeti, zanimivo pa je, da tudi košev skoraj ni. Japonci odpadke pogosto odnesejo domov in jih tam ustrezno odvržejo. Čistoča je predvsem izraz osebne odgovornosti in spoštovanja do skupnosti. Spoštovanje se kaže tudi v javnem prometu. Podzemeljska železnica je ponavadi tako polna, da skoraj poka. Kljub temu v vagonih vlada popolna tišina. Potniki se izogibajo glasnim pogovorom in telefonskim klicem, saj ne želijo motiti drugih oseb. Posebno pozornost si zasluži japonska delovna kultura. Disciplina, vztrajnost in predanost delu so važen del mentalitete družbe. To se opaža v organizaciji države, v tehnološkem razvoju in tudi v športu. Na primer postaja japonski nogomet vse močnejši, osebno pa menim, da bo njihova reprezentanca v prihodnosti redno med najboljšimi desetimi na svetovni lestvici.
Vendar ima takšna družbena disciplina tudi drugo plat. Za disciplino, čistočo in vljudnostjo se skrivajo visoka pričakovanja, pritisk po uspehu in strah pred neuspehom, prevladuje namreč kultura sramu. Japonska se sooča tudi z resnimi izzivi na področju duševnega zdravja, med drugim z depresijo in samomori. Želja po perfektnosti namreč za posameznika predstavlja veliko psihično breme.
Japonska me je navdušila ne le zaradi svoje lepote, kulture in še posebej hrane, a spoznal sem tudi slabše, a realne strani. Od Japoncev se lahko veliko naučimo, predvsem o spoštovanju, disciplini in odgovornosti ter čistoči. Vendar ne smemo pozabiti, da ima vsaka stvar dve plati. Vrednote, ki gradijo uspešno družbo, lahko ob pretiravanih pričakovanjih postanejo tudi breme za posameznika.
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