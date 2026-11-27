Tokio ima približno 37 milijonov prebivalcev in meri okoli 13.560 km². To je približno 1,4-krat več od površine Koroške, v njem pa živi kar štirikrat toliko ljudi kot v celotni Avstriji. Kljub velikemu številu prebivalstva je mesto izjemno čisto. Na ulicah skoraj ne vidiš smeti, zanimivo pa je, da tudi košev skoraj ni. Japonci odpadke pogosto odnesejo domov in jih tam ustrezno odvržejo. Čistoča je predvsem izraz osebne odgovornosti in spoštovanja do skupnosti. Spoštovanje se kaže tudi v javnem prometu. Podzemeljska železnica je ponavadi tako polna, da skoraj poka. Kljub temu v vagonih vlada popolna tišina. Potniki se izogibajo glasnim pogovorom in telefonskim klicem, saj ne želijo motiti drugih oseb. Posebno pozornost si zasluži japonska delovna kultura. Disciplina, vztrajnost in predanost delu so važen del mentalitete družbe. To se opaža v organizaciji države, v tehnološkem razvoju in tudi v športu. Na primer postaja japonski nogomet vse močnejši, osebno pa menim, da bo njihova reprezentanca v prihodnosti redno med najboljšimi desetimi na svetovni lestvici.