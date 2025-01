Januarske zaobljube

Spraševala sem se, kaj je bila tista bistvena razlika v pristopu, ki je vodila do drugačnih rezultatov. Da, odgovor je na dlani: motivacija. Za sanje mi ni bilo težko delati pozno v noč ali pa ob sončnem vzhodu, dati vse od sebe in biti zares s srcem pri stvari. Hkrati pa prav pojmovanje sanje implicira, da uspeha ne požanješ takoj in si potrpežljiv sam s seboj. Za radovedne: ene od sanj so bile tudi objavljati svoja besedila – če berete ta komentar, ste priča, da sanje niso neuresničljive. Pri nekaterih ciljih je bilo drugače. Pred seboj sem imela konkretno končno stanje, ki sem ga hotela doseči in to čimprej. Psihologi bi rekli, da vizualizacija ni slaba stvar in da do jasno zastavljenih ciljev laže najdeš pot. To je gotovo res, vendar tako kot pri treningu za maraton ni priporočljivo začeti z 42 km, tako tudi ni realistično, da kakšen cilj usvojiš čez noč oz. da ga sploh usvojiš, če ne treniraš dovolj dolgo. Da, tudi maraton je bil eden od mojih lanskih ciljev, ki se je izjalovil. V nekaterih ciljih kmalu nisem zares videla smisla, pri drugih se mi je zdelo, da v meni bolj spodbujajo restriktiven način razmišljanja, kot da bi se jim dejansko približevala. Namesto da bi se veselila ciljev in uživala na poti do njih, sem se začela za nekatere stvari gnjaviti, spravljati pod pritisk. Iskati gumb za popolnost, da se čez noč preleviš iz zapečkarice v šport-nico, iz sanjača v realizatorja. Drage bralke in cenjeni bralci, če je kdo odkril gumb za popolnost, prosim, javite na naše uredništvo. V primeru, da pa ste prišli do istih zaključkov kot jaz in se leta 2025 ne želite lotiti z vrtoglavim spiskom za izboljšanje, temveč greste tudi vi raje korak za korakom neustrašno svojim sanjam naproti, vam želim veliko veselja in motivacije ter zavedanje, da pri taki drži tudi uspeh slej ko prej pride.