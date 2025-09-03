Izginjanje denarja, pa tudi nas samih 

Dva tedna po policijski intervenciji pri Peršmanu je spletni Standard 11. avgusta (»Millionenklage in den USA ...«) spomnil na eno največjih policijskih akcij v 2. republiki, imenovano Operacija Luxor. V njej je 9. novembra 2020 sodelovalo 930 policistov, racije ob petih zjutraj so potekale na Dunaju, Štajerskem in Koroškem, prijetih je bilo okoli 70 ljudi, osumljenih islamsko motivirane podpore terorizma in Muslimanske bratovščine. Tedanji notranji minister Karl Nehammer je po raciji izjavil, da se je oblastem posrečil »odločilni udarec proti političnemu islamu«. Pet let kasneje se iz operacije Luxor ni rodila niti ena obsodba oz. so bili vsi obtoženi oproščeni. Stroške te policijske simultanke so mediji ocenili s pol milijona evrov. Zdaj pa nazaj k intervenciji pri Peršmanu, za katero še vedno ne vemo, kdo jo je sprožil, kdo ukazal in koliko je stala. Trdno sem prepričan, da ne bo obsojen nihče od prijetih in osumljen kakšnih mentalnih deliktov. Verjetneje je, da se pred sodiščem kdo znajde zaradi suma zlorabe uradnega položaja, ta sum zdaj preiskuje državno tožilstvo v Gradcu. Če bi se mi v Sloveniji zdelo, da je policija prekoračila svoja pooblastila in kršila moje pravice, bi se najbrž najprej obrnil na institucijo ombudsmana oz. varuha človekovih pravic. Avstrija prav tako pozna ljudske odvetnike, trenutne tri so v skladu z izidom zadnjih državnih volitev predlagali FPÖ, ÖVP in SPÖ, a se verjetno noben od prizadetih pri Peršmanu ne bo obrnil nanje. Od politično motiviranega policijskega šova v pravni državi pač ni mogoče pričakovati obsodb na sodišču, kakor tudi od politično nastavljenih ljudskih odvetnikov ni verjetno pričakovati objektivnega zagovora mojih pravic. Sestava Volksanwaltschaft neposredno odraža rezultate zadnjih državnozborskih volitev, nekoliko bolj posredno pa se razpoloženje avstrijskih volilcev odraža tudi v policijskem sindikalnem zastopstvu in v gremijih ORF. Tako se ne smemo čuditi, da v spominskem letu 2025 javna televizija nima namena prikazati pomembnega filma Verschwinden/Izginjanje iz leta 2022, ki ga je koproduciral prav ORF. Ko se je leta 2020 zvezni predsednik Van der Bellen koroškim Slovencem opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi ustavnih pravic, je naša narodna skupnost na žalost zamudila avstrijski publiki razložiti, za katere krivice gre, pa tudi to, da te kršitve pravic s periodičnimi ekscesi trajajo od leta 1920 pa do danes. Zato bi morali Izginjanje videti predvsem nemško govoreči v Avstriji.