Križev pot kulturnikov

»Imate velik problem,« še danes odmevajo v mojih ušesih besede sodelavca iz zdravstvene zavarovalnice. Kaj se je zgodilo? Osebje smo vedno prijavljali za največ tri dni in plačevali zavarovanje, vendar nam do tedaj ni bilo treba oddajati letnega plačilnega lista, ki se običajno zahteva za vsakega zaposlenega do februarja naslednjega leta. Nato pa se je to nenadoma spremenilo. »Velik problem« je bil, da nismo oddali plačilne liste za kar 60 društvenikov, ki so v letu 2016 pomagali v šotoru. Ker tega nismo storili, smo prejeli kazen. Stvar se je zavlekla, nismo takoj ukrepali in kmalu je na društvo prišlo pismo okrajnega sodišča Pliberk o izvršbi (Exekution) društvenega premoženja. Le s pomočjo davčnega svetovalca smo lahko rešili situacijo. Danes šank v šotoru upravlja gostilničar, ki sam prijavlja osebje, ki ga potrebuje. Birokracija nas je takrat tako obremenila, da smo celo razmišljali o opustitvi šotora na jormaku. Ogrožen je bil celo obstoj društva, saj mlajša generacija ni želela prevzeti vajeti in s tem bremena, ki ga je prinašala organizacija šotora. Dodatno težavo je pomenila tudi fiktivna plača – en član, ki je nekaj ur pomagal za šankom, je za nekaj časa celo izgubil pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost.