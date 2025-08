Generacija (Z): Zagnana, zabita ali le zaspana?

Zakaj mladi izgubljajo zanimanje za sodelovanje v narodnopolitičnih mladinskih organizacijah? KDZ, KSŠŠK, Mlada Enotna lista, KSŠŠD in KSŠŠG. Poleg tega, da vsa ta društva veljajo za mladinske organizacije, si delijo še eno skupno značilnost: Pomanjkanje novih članov in članic, slaba udeležba in nezanimanje za organizacijo prireditev so v zadnjih letih postale osrednje težave mladih.



Toda zakaj je tako? Kot predsednica Koroške dijaške zveze (KDZ) lahko iz osebnih izkušenj povem, da vzrok ni v tem, da se mladi ne zavedajo svojih koroškoslovenskih korenin, pač pa v tem, da se je naša družba po času korone enostavno celostno spremenila. Namesto da bi mladina želela sodelovati v društvih, se udejstvovati v narodnopolitičnem prostoru in se boriti za manjšinske pravice, se posamezniki raje odločijo, da se osredotočijo le nase in živijo v svojem lastnem svetu – to je lahko nogomet, študij ali pa praznovati do jutranjih ur. Vsakdo ima pravico, da počne, kar želi, vendar moramo včasih tudi zapustiti svojo cono udobja in pogledati malo izven nje. Seveda so tudi izjeme, žal pa te izjeme vključujejo vedno iste ljudi in ne novih obrazov. Posledično se vedno znajdeš v isti skupini 20 ljudi in si prizadevaš najti teme, prireditve in ponudbe, ki bi nagovorile širši krog ljudi. Dober primer za to je antifašistični tabor na Koroškem, ki ga prireja Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Žal pa pri tem težava ne tiči v majhnem številu udeležencev in udeleženk, temveč v tem, da gre, po podatkih policije, za »nemoralen« dogodek.



Zato apeliram na vse bralke in bralce! Vseeno, ali ste starši, dedek ali babica, sestra ali brat, sestrična ali bratranec, prijatelj ali prijateljica – ZBUDITE SE! Vedno manj ljudi govori slovensko, vedno več se jih seli drugam in naša narodna skupnost postaja iz leta v leto manjša. Ni vam treba takoj postati predsednik ali predsednica društva – to tudi ni cilj. Udeležite se prireditev, poglejte, kaj vam ponuja naša manjšina in bodite ponosni na to. Kajti če ne bo podpore znotraj naše narodne skupnosti – kje jo bomo pa potem sploh še lahko našli?