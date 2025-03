Frakcije čaka še veliko dela

Mnogi sogovorniki, so poudarili, da hočejo še bolj vključiti mladino. To uspe le delno, saj nekateri od njih že več kot 25 let sedijo v občinskih svetih in bi radi predali vodenje v mlajše roke. Nedavna objava Mlade Enotne Liste na socialnih omrežjih, ob mednarodnem dnevu žena pa opozarja na to, da so tudi ženske v frakcijah samostojnega političnega »nezadostno zastopane«. Frakcije na južnem Koroškem čaka torej še veliko dela pred občinskimi in županskimi volitvami.