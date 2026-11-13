Finance, nato uspeh

Kako zahtevne so postale razmere, mi je pred kratkim potrdil tudi Martin Micheu, športni direktor odbojkarskega kluba SK Zadruga Aich/Dob, ki nastopa v najvišji avstrijski ligi. V pogovoru je poudaril, da je pridobivanje sponzorskih sredstev postalo izjemno težavno. Celo dolgoletni partnerji, ki so klub podpirali vrsto let, danes pogosto ne morejo več zagotoviti finančne pomoči v dosedanjem obsegu, nekateri pa so morali sodelovanje povsem prekiniti.