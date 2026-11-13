Finance, nato uspeh

Ta teden smo izvedeli, da so za beljaški hokejski klub VSV sprožili insolvenčni postopek. Višino obveznosti ocenjujejo na 2,4 do 2,79 milijona evrov. Ogroženo je delovanje profesionalne ekipe, ne pa mladinskih in drugih mlajših selekcij. Primer VSV sicer ni neposredno povezan s pomanjkanjem sponzorskega denarja, vendar znova opozarja na to, kako hitro se lahko športni klubi znajdejo v finančnih težavah.
Kako zahtevne so postale razmere, mi je pred kratkim potrdil tudi Martin Micheu, športni direktor odbojkarskega kluba SK Zadruga Aich/Dob, ki nastopa v najvišji avstrijski ligi. V pogovoru je poudaril, da je pridobivanje sponzorskih sredstev postalo izjemno težavno. Celo dolgoletni partnerji, ki so klub podpirali vrsto let, danes pogosto ne morejo več zagotoviti finančne pomoči v dosedanjem obsegu, nekateri pa so morali sodelovanje povsem prekiniti.
Še posebej me je presenetila njegova izjava, da financiranje letošnje sezone še vedno ni v celoti zagotovljeno. Če imajo težave pri zagotavljanju proračuna že uveljavljeni prvoligaški klubi, se postavlja vprašanje, kako se s podobnimi izzivi spopadajo manjša društva, ki imajo bistveno manj možnosti za pridobivanje sponzorjev.
Marko Loibnegger iz Slovenske športne zveze mi je povedal, da se športni klubi danes pri zagotavljanju finančnih sredstev postavljajo širše. Za mnoge so plesi in druge prireditve postali pomemben dodaten vir prihodkov za pokrivanje letnega proračuna. Seveda pa organizacija takšnih dogodkov zahteva tudi veliko prostovoljnega dela, predvsem od ljudi, ki so že sicer dejavni pri vsakodnevnem delovanju športnih klubov.
Da sponzorski denar ne teče več tako zlahka, je opaziti tudi pri domačih podjetjih. Medtem ko so ta v preteklosti društva pogosto podpirala brez pogojev, danes preverjajo, koliko prometa jim društva ustvarijo oziroma ali so njihovi člani tudi stranke sponzorskega podjetja.
Športni uspehi tako še zdaleč niso odvisni le od dogajanja na igrišču. Vse pomembnejše postaja delo v ozadju, predvsem zagotavljanje finančnih sredstev. Za številne klube zato v prihodnjih letih največji izziv morda ne bo doseganje športnih uspehov, temveč že zagotavljanje pogojev, da bodo lahko še naprej tekmovali.
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