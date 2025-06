Brez sprememb ni prihodnosti

V tiskanih Novicah in naših digitalnih vsebinah živijo zgodbe narodne skupnosti – znotraj in okoli nas. Spremljamo politiko, šport, kulturo, gospodarstvo, kmetijstvo, prireditve ter poglede v zamejstvo in Slovenijo. Zavedamo se, da moramo ostati živi, odzivni in sodobni. Zato smo se v zadnjih letih pri Novicah pogumno podali na pot prenove. Razvili smo nove vsebine, razširili prisotnost na družbenih omrežjih ter temeljito prenovili našo spletno stran www.novice.at. Zdaj pa smo naredili še en pomemben korak: novo grafično podobo tiskanih Novic.