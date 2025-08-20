Antifašizem: demokratična drža ali grožnja?

Po policijski raciji pri Peršmanu se intenzivneje pojavlja vprašanje o dojemanju antifašizma na Koroškem ter širše v Avstriji in Sloveniji. Še posebej priljubljeno enačenje antifašizma z ekstremizmom, kot da je nekaj nesprejemljivega, ogrožujočega ali protizakonitega, je zame, ki se družbeno angažiram in ki sem taboru ter raciji bila priča, to predpostavljanje nekaj zelo bolečega in obremenjujočega. Antifašizem je zame namreč osnovni demokratični princip, s katerim operiramo v družbi, princip, ki je zasidran tudi v zakonodaji in Avstrijski državni pogodbi. Taka enačenja niso samo zastrašujoča, temveč tudi nevarna glede na grožnjo avtoritarne in sovražne politike, ki se vedno bolj uveljavlja. So poskus diskreditacije kritičnih, angažiranih ljudi in med ljudmi ne krožijo slučajno – so politično motivirana in niso pravična do kompleksnosti človeškega bivanja.