Ali umetna inteligenca nadomesti naše možgane

Medtem ko UI pripovedujemo svoje težave, se moramo vprašati, kam gredo naše informacije. Nato si moramo staviti dve vprašanji. Prvič, od kot pridobi UI podatke, s katerimi se uči, in drugič, ali so podatki pravilni in ne­pristranski? Z UI lahko ustvariš slike ali posnetke, ki so videti tako resnični, da človek ne ve več, ali so izvirni. To lahko vodi do tega, da ljudje ne morejo razlikovati, katere informacije so pravilne in katere ne, ker ne zaupajo nobenemu viru. Dodatno bi to lahko tudi vodilo do izgube zaupanja v medije, saj ne vedo več, komu bi lahko zaupali. Pomembno je, da vedno preverimo rezultate in malo razmišljamo o rezultatih, preden jim verjamemo.