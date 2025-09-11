Ali dovolj cenimo pedagoške poklice?

V nedeljo, 7. septembra, sem v oddaji Dober dan, Koroška zaznal zanimiv prispevek z naslovom »Sanjski poklic: učitelj?«, ki me je spodbudil k razmišljanju. Urednica prispevka Timna Katz je opozorila na vse bolj očitno pomanjkanje učiteljev in učiteljic na Koroškem, zlasti v ljudskih šolah in na zgornjem Koroškem. Za primer je predstavila ljudsko šolo Štefan na Zilji, kjer letos manjka en dvojezični učitelj. Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo Sabina Sandrieser je za ta izziv povedala, da so pripravili koncept, po katerem naj bi bila slovenščina vključena v vse predmete. V praksi to pomeni, da enojezični učitelj vodi razred, dvojezični pa prevzema pouk v slovenskem jeziku.



Kako to dejansko deluje v vsakdanjem šolskem življenju, si težko predstavljam, a domnevam, da to za dvojezičnega učitelja oz. učiteljico nikakor ni enostavno.



Za 67.938 otrok se je ta ponedeljek na Koroškem začel pouk. Glede na podatke se še naprej kaže zanimanje za dvojezični pouk: od skupno 4.482 prijavljenih učencev jih je k slovenščini prijavljenih 2.204 (49,17 %). Na prvi šolski stopnji je učencev 1.101 in od teh je k slovenščini prijavljenih 578 (52,5 %). Nespremenjeno ostaja število ljudskih šol – 54, poleg njih pa je slovenščina še na 16 srednjih šolah. Prišteti je treba Slovensko gimnazijo (475 dijakinj in dijakov), Dvojezično zvezno trgovsko akademijo v Celovcu (228 dijakinj in dijakov) in Višjo šolo Šentpeter (114 dijakinj in dijakov).



V prispevku Eva Hartmann z Inštituta za humanistične vede in kulturno izobraževanje opozarja, da pomanjkanje kadra močno vpliva na vsakdan v šolah. Na nekaterih ustanovah se dogaja, da so dvojezični razredi kar brez dvojezičnega učitelja, kar seveda ni ustrezna podlaga za kakovostno manjšinsko šolstvo. Ob tem poudarja, da moramo kot družba skrbeti tudi za to, da delo učiteljic in učiteljev prepoznamo, cenimo in spoštujemo – saj se prav v teh ustanovah izobražuje prihodnost naše skupnosti.

Ta misel me je spodbudila, kot uvodoma napisano, k razmišljanju. Pogosto imamo občutek, da že nekako vemo, kaj učitelj počne v razredu, a večinoma pozabimo, da za tem stoji še ogromno nevidnega dela. Zato bi ob začetku šolskega leta in na koncu tega komentarja rad vsem pedagogom in pedagoginjam želel uspešno šolsko leto in izrekel iskreno zahvalo za ves vaš trud.