50 let Svaveje ute na jormaku

Letos bo Svaveja uta, šotor Slovenskega prosvetnega društva Edinost, na pliberškem jormaku že petdesetič. Bilo je leta 1975, ko je šotor prvič stal na jormaškem arealu. Nekaj let po ortstafelšturmu je nekaj pogumnih Pliberčanov okoli Jožka Hudla stopilo skupaj in si mislilo, da morajo pač Slovenci tudi na jormaku pokazati, da so tukaj, in da bo na jormaku šotor, kjer bo mogoče zaigrati in zapeti tudi kakšno slovensko pesem in skozi mikrofon povedati tudi kakšno slovensko besedo.
Začetki so bili težavni. Šotora, potrebščin, celo žemelj in mesa za slovenski šotor v okolici Pliberka dolgo ni bilo mogoče dobiti, pomagati so morali Globašani. Koncesijo za gostinstvo si je društvo najprej izposodilo od Stefana Breznika st., nekaj let je koncesijo dajal Jožef Broman. Če poslušamo spomine aktivistov prve ure, je bila uta mnogim trn v peti. Pivovarna Sorgendorf Slovencem ni hotela dati na razpolago miz. Šele ko je Hudl svaril, da bo iz Jugoslavije na jormak uvozil pivo Union, so si le premislili.
Ali pa poglejmo nazaj v leto 1982, ko je občina Pliberk, potem ko je na javnem razpisu za uradno otvoritev jormaka zmagala Svaveja uta, svoj razpis spet razveljavila in je otvoritev bila spet v uti libuške Jauntaler Trachtenkapelle, ki je danes na jormaku ni več. Bi bilo Pliberčanom nerodno, da bi bila otvoritev slavnega jormaka prav v šotoru Slovencev? A se je toliko spremenilo? Uradne otvoritve jormaka do danes nikdar ni bilo v Svaveji uti. Pri njenem postavljanju in delovanju so sodelovale generacije prostovoljcev. Bil je čas, ko bi mnogi na južnem Koroškem slovenščino najraje čim bolje skrili. Morda niste vedeli, da je ta šotor desetletja upravljalo društvo samo, organizatorji in pomagači pa z njim niso zaslužili ničesar za lastno denarnico. Tisti, ki se malo spozna na jormak, pa itak ve, da je z velikim šotorom s kuhinjo na jormaku težko ustvariti kakšen dobiček, ker gre večina denarja za infrastrukturo in stojnino.
Ko še ni bilo govora o šotoru Alpe Adria, je ta zamisel čezmejnosti in povezovanja že dolgo živela v Svaveji uti in to do danes – tudi s kulturo in glasbo, ne le s kulinariko in alkoholom, kot se mi zdi, da je danes v šotoru Alpe Adria.
Tudi sam v Svaveji uti pomagam že dobrih 15 let. Motivacija ostaja ista kot pred 50 leti: tudi na jormaku pokazati, da smo Slovenci še tukaj. Prav zaradi tega se ta izjemen napor vsako leto znova splača.
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