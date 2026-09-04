50 let Svaveje ute na jormaku

Ali pa poglejmo nazaj v leto 1982, ko je občina Pliberk, potem ko je na javnem razpisu za uradno otvoritev jormaka zmagala Svaveja uta, svoj razpis spet razveljavila in je otvoritev bila spet v uti libuške Jauntaler Trachtenkapelle, ki je danes na jormaku ni več. Bi bilo Pliberčanom nerodno, da bi bila otvoritev slavnega jormaka prav v šotoru Slovencev? A se je toliko spremenilo? Uradne otvoritve jormaka do danes nikdar ni bilo v Svaveji uti. Pri njenem postavljanju in delovanju so sodelovale generacije prostovoljcev. Bil je čas, ko bi mnogi na južnem Koroškem slovenščino najraje čim bolje skrili. Morda niste vedeli, da je ta šotor desetletja upravljalo društvo samo, organizatorji in pomagači pa z njim niso zaslužili ničesar za lastno denarnico. Tisti, ki se malo spozna na jormak, pa itak ve, da je z velikim šotorom s kuhinjo na jormaku težko ustvariti kakšen dobiček, ker gre večina denarja za infrastrukturo in stojnino.