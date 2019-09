Povpraševalci javnega mnenja so si bolj ali manj edini: v nedeljo, 29. septembra, naj bi bil Sebastian Kurz veliki zmagovalec državnozborskih volitev. V primerjavi z volitvami leta 2017 naj bi napredoval od 31,5 % na okoli 35 %. Temu nasprotne so prognoze za SPÖ, ki je že leta 2017 z dotedanjim kanclerjem Christianom Kernom na čelu doživela poraz in zasedla le še 2. mesto (26,9 %) oz. samo za las prehitela Strachejevo FPÖ (26 %). Tokrat naj bi ponovno nazadovala na okoli 22 %. Nazadovali pa naj bi tudi svobodnjaki. Če gre po povpraševalcih javnega mnenja, naj bi tokrat prejeli okoli 20 %. Človek bi pričakoval, da bi izgubili še več glasov – ob aferi Ibiza, ki je do zadnjega razkrinkala dušo ter miselni svet FPÖ.

Razveseljiv preporod Zelenih

V vsakem oziru razveseljivejše so napovedi za NEOS (okoli 8 %), predvsem pa za Zelene (10-12 %). Leta 2017 so Zeleni doživeli zgodovinski poraz s tem, da so s komaj 3,8 % glasov po 30 letih zleteli iz avstrijskega parlamenta. K porazu je prispeval tudi njihov mandatar prve ure Peter Pilz. V svoji samovšečnosti in egomaniji je izsiljeval stranko, da ga bi kandidirala na enem od prvih mest, čeprav mu je ponudila kandidatno mesto, ki bi mu zagotovilo ponovno izvolitev v državni zbor. Ker stranka ni sledila njegovemu izsiljevanju, je kandidiral z lastno listo in dosegel zadostno število glasov (4,4 %). Medtem kaže za Pilza in za njegovo volilno skupino »Jetzt« vse drugo kot dobro (prognoza: okoli 2 %). Zato je Pilz šefu Zelenih Wernerju Koglerju predlagal, da bi se obe volilni skupini spet združili, kar pa je Kogler (upravičeno) odklonil. Tako bo Pilz najverjetneje nehote zaključil svojo dolgoletno parlamentarno kariero, medtem ko bodo Zeleni zanesljivo spet izvoljeni v avstrijski parlament.

Na Koroškem je v ospredju predvsem vprašanje, ali bo FPÖ postala spet najmočnejša stranka (volilni izid leta 2017: FPÖ 31,7 %, SPÖ 29,3 %, VP 26,8 %, NEOS 4,3 %, Zeleni 2,4 %, Pilz 3,6 %). Prav tako vprašanje, ali bo koroški SPÖ uspelo kljubovati hladnemu vetru, ki mu je stranka izpostavljena na zvezni ravni. Kako uspešni bodo Zeleni z Olgo Voglauer? Se bo želja Kurza, da bi koroška VP po njegovi zaslugi pristala na 1. mestu, uresničila?

Neodvisno od vseh prognoz pa se pojavlja predvsem vprašanje, kakšen bo po volitvah sestav vlade. Nadaljevanje koalicije VP-FP brez Kickla, ki ga Kurz izključuje? Bo FP pripravljena žrtvovati Kickla? Koalicija VP-Zeleni-NEOS? Ali celo VP-SP? Skratka: zares napeto bo šele po volitvah.