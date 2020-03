Čez noč smo se znašli v položaju, s kakršnim večina ljudi v naših predelih sveta v življenju še ni bila soočena. Koronavirus je svet silovito pahnil v krizo, ki je v hipu spremenila in odplaknila, kar je do včeraj veljalo za neomajno, samoumevno in v kamen vklesano.

Naše življenje bo odslej ubralo marsikatere nove poti – vsaj do trenutka, dokler znanstvenikom-virologom v laboratorijih ne bo uspelo najti snovi, ki bo mogla prestreči in ukrotiti pretečo nevidno nevarnost. Kako resno ogroženi smo, nam poleg naraščajočega števila okužb še posebej nazorno prikazujejo zaskrbljujoče razmere v sosednji Italiji in drugih državah. Zato smo resno pozvani, da v lastnem in v interesu soljudi upoštevamo ter izpolnjujemo vse ukrepe, ki jih je določila zvezna vlada za preprečevanje najhujšega. Le malo verjetno je, da bo kriza prestana v nekaj dneh, čeprav na tihem to vsi upajo. Verjetneje se bo treba sprijazniti z dejstvom, da nas čakajo tedni ali celo meseci negotovosti in preizkušenj.

Glede na situacijo smo vsi pozvani, da prispevamo svoje za zavarovanje soljudi pred pretečo nevarnostjo. Zato se je poslovodstvo Novic skupno z uredništvom odločilo, da proizvodnjo časopisa ustavimo do velike noči in pripravimo pogoje, pod katerimi bomo Novice lahko proizvajali tudi od doma, če se stvari ne bodo bistveno obrnile na bolje, kar pa je po trenutni oceni le težko pričakovati. Za zdaj smo torej odločili, da bodo naslednje Novice spet izšle 17. aprila. Ker zmanjšanje osebnih fizičnih stikov na najnujnejše obeta najboljše izglede za preprečevanje okužb s koronavirusom, prav ta odločitev tudi ustreza odgovornosti, ki jo ima vodstvo Novic do sodelavcev. K sreči nam sodobne tehnologije omogočajo, da se preusmerimo na način proizvodnje časopisa s čim manj fizičnimi osebnimi stiki.

Nenazadnje pa se izzivov lotevamo tudi z optimizmom, ki je vedno neobhodno potreben. Še prav posebej v kriznih časih. Tega potrebnega optimizma želimo tudi vam, drage bralke in dragi bralci, da se bomo čim prej skupno lahko oddahnili od prestanih izzivov in težav.