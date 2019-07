Poletni oddih

Ker nas vse čakajo na jesen spet novi izzivi, spet polni koši novega dela, celo volitve v zvezni parlament so nepričakovano na sporedu, pa tudi, ker se poletje razdaja v vsem svojem sončnem razkošju, je čas primeren, da si vsi lagodno odpočijemo in postorimo nekaj tistega, kar sicer kdaj pa kdaj iz tega ali onega razloga malo zanemarjamo – torej prerešetamo svoj notranji jaz, malo polepšamo svoje odnose do sebe in do njih, ki nas imajo radi ali pa morda malo manj radi, in – kar naj ne bi bila zadnja točka na »to do« seznamu – privoščimo tudi računalniku ali siceršnji tehnični žlahti kak teden dopusta, vedno spet kak dan vmes pa tudi njegovemu bratrancu, pametnemu telefonu, in – krepko polenarimo, pa preberemo še kako knjigo, ki pozabljena sameva na polici.

Poletnega počitka si nismo zaslužili le mi pri Novicah, temveč predvsem tudi vi, ki vam tedensko tratimo vaš čas. A verjemite, ni zastonj! Tedensko koroški slovenski tednik v hiši je tudi znak, da slovenščina na Koroškem še veselo cinglja. Če nas boste v prvi avgustovski polovici pogrešali, bomo to smatrali za potrdilo, da se kljub marsikaterim nedostatkom naše delo vendarle splača. Vsekakor se bomo v drugi polovici avgusta spet oglasili in vas spremljali brez zapletljajev do konca leta. In – veseli bomo, če vas bomo spet našli zdrave, čile in polne energije za prihodnost.