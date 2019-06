Petindvajseti Kulturni teden dežele Koroške je živ dokaz, kako pomembno je, da se dežela Koroška ne le v novi ustavi izrecno opredeljuje za svojo narodno skupnost, temveč, da tudi s konkretnimi dejanji podpira mirno sožitje v deželi. Skupaj s Slovensko prosvetno zvezo in Krščansko kulturno zvezo Biro za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi letno oblikuje spored, ki predstavlja koroške Slovence in Slovenke, daje vpogled v raznolikost in bogato kulturno in družbenopolitično življenje in tako omogoča globlje razumevanje, srečanje in dialog.

Letos vabimo v mestno občino Velikovec, ki je na robu dvojezičnega območja. Na predvečer okrogle obletnice plebiscita v letu 2020 bo 25. Kulturni teden prav zato še posebej zanimiv, saj dokazujemo, da lahko skupaj premostimo temno, razdvajajočo zgodovino. Z vztrajnim dialogom gradimo na obstoječih mostovih in širimo skupno pot v novo 21. stoletje. Leta 1993 so daljnovidni, miroljubni in odprti možje ter žene dežele Koroške, predstavniki in predstavnice Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze ubrali novo pot medsebojega spoštovanja in dialoga.

Pogumna odločitev sedaj rodi bogate sadove in tako želimo, da bo duh Kulturnega tedna še dolga leta uspešno preveval naše kraje!