Ob koncu živahnega leta 2019 – polnega sijajnih presenečenj – se tudi Slovenski inštitut na Dunaju zahvaljuje v imenu dunajskih rojakinj in rojakov uredništvu in dopisnikom za obširno in aktualno poročanje o dogodkih doma in v tujini. Redno obveščanje o življenju in delovanju na Koroškem in zunaj koroških mej je za obe strani odločilnega pomena: Narodna skupnost na Koroškem ima možnost, da sledi dejavnostim drugje; zdomci pa so živo povezani z nekdanjimi domačini, znanci, prijateljicami in prijatelji.

Poleg drugih javnih medijih imajo tudi Novice odgovorno nalogo posredovanja jezika in kulture in tako konkretno prispevajo k uresničevanju skupnega slovenskega kulturnega in življenjskega prostora, saj živo povezujejo slovenske rojake med Trstom, Dunajem, Ljubljano in Celovcem. Taka povezava je gotovo tudi posebna podpora organizacijam in ustanovam, ki skrbijo za pravno in politično enakopravnost slovenskih ljudi.

Zavedamo se, da je uresničitev take naloge tesno povezana z odgovornostjo do stvarnega in kritičnega novinarskega dela in neobhodni javni podpori s strani Slovenije in Avstrije.

Uredniški ekipi pri Novicah želimo nadaljevanje vestnega, skrbnega obveščanjem Slovencev brez skrbi in negotovosti glede materialne podpore v novem letu.

SLOVENSKI INŠTITUT NA DUNAJU