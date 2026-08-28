Film z Laro Vouk uspešen na festivalu v Sarajevu

Film režiserja Darka Stanteja obravnava težko tematiko. Pripoveduje zgodbo dveh bratov, ki se po dolgih letih slučajno srečata, eden od njiju je kriminalistični inšpektor. Film hkrati obravnava vprašanje, kako se lahko nasilje v družinah prenaša iz ene generacije v naslednjo. Lara v filmu igra glavno žensko vlogo Ano, partnerko glavnega lika. Film je na Sarajevskem filmskem festivalu prejel tretje mesto na glasovanju nagrad publike s povprečno oceno 4,606. »Smo seveda zelo veseli, da smo dosegli tak uspeh, ki je bil zame osebno malo nepričakovan in zato je še lepše presenečenje,« pravi Lara.