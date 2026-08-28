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Film z Laro Vouk uspešen na festivalu v Sarajevu

28.8.2026 Sarajevo Sarajevo Novice
V Sarajevu je med 14. in 21. avgustom potekal 32. Sarajevski filmski festival. Na festivalu je film »Izgubljeni sin« imel uspešno svetovno premiero. Glavno žensko vlogo v filmu igra koroško-slovenska igralka Lara Maria Vouk iz Rinkol.
Filmski festival je odlična priložnost, za spoznavanje ljudi iz filmske industrije FOTO: Lara Vouk

Na filmskem festivalu v Sarajevu so pokazali 51 filmov. Med njimi je tudi film z igralko Laro Mario Vouk, ki je zelo navdušena nad filmskim festivalom. »Sarajevski filmski festival je eden najlepših, na katerem sem doslej bila. Celo mesto postane živahno,« pravi. 

Film režiserja Darka Stanteja obravnava težko tematiko. Pripoveduje zgodbo dveh bratov, ki se po dolgih letih slučajno srečata, eden od njiju je kriminalistični inšpektor. Film hkrati obravnava vprašanje, kako se lahko nasilje v družinah prenaša iz ene generacije v naslednjo. Lara v filmu igra glavno žensko vlogo Ano, partnerko glavnega lika. Film je na Sarajevskem filmskem festivalu prejel tretje mesto na glasovanju nagrad publike s povprečno oceno 4,606. »Smo seveda zelo veseli, da smo dosegli tak uspeh, ki je bil zame osebno malo nepričakovan in zato je še lepše presenečenje,« pravi Lara.

Film bodo predstavili še oktobra na filmskem festivalu v Pororožu, ki je domači festival. Nato bodo še nastopali na drugih filmskih festivalih. Premiero v slovenskem kinu bo »Izgubljeni sin« imel marca 2027. Ogled slovenskih filmov v Avstriji je še vedno težaven, zato Lara priporoča koroški publiki izlet v Ljubljano, da bi si ogledali film. 

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