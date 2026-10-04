Film Mila/Marija zmagal po izboru občinstva v Zürichu

Še pred svetovno premiero v Zürichu sta si pravice za mednarodno distribucijo filma »Mila/Marija« zagotovila italijanska filmska distributerja Minerva Pictures in TVCO. Družbi bosta film »Mila/Marija« predstavili na vseh večjih svetovnih filmskih trgih. S krajevnimi distributerji se bosta pogajali o poslih, ki bodo filmu v različnih državah omogočili predvajanje v kinematografih in na televiziji ter umestitev na pretočne platforme, kot sta denimo Netflix in Amazon Prime Video.