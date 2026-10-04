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Film Mila/Marija zmagal po izboru občinstva v Zürichu

4.10.2026 Švica Schweiz Sebastjan Trampusch
Od 24. septembra do 4. oktobra v Zürichu poteka filmski festival. Tam je novi celovečerni igrani film režiserke Andrine Mračnikar doživel svetovno premiero, občinstvo pa ga je izbralo za najboljši film festivala.
Producent filma Alexander Dumreicher-Ivanceanu in režiserka Andrina Mračnikar FOTO: Tim Hughes/Zurich Film Festival

Filmska pripoved o 19-letni koroški Slovenki Mili, ki se leta 1943 pridruži partizanom, je bila edini predstavnik Avstrije na letošnjem festivalu.

Skupni proračun zgodovinskega filma, pri snemanju katerega je sodelovalo okoli 300 ljudi, je znašal »približno pet milijonov evrov«, je povedala režiserka Andrina Mračnikar.

Še pred svetovno premiero v Zürichu sta si pravice za mednarodno distribucijo filma »Mila/Marija« zagotovila italijanska filmska distributerja Minerva Pictures in TVCO. Družbi bosta film »Mila/Marija« predstavili na vseh večjih svetovnih filmskih trgih. S krajevnimi distributerji se bosta pogajali o poslih, ki bodo filmu v različnih državah omogočili predvajanje v kinematografih in na televiziji ter umestitev na pretočne platforme, kot sta denimo Netflix in Amazon Prime Video.

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