Film Mila/Marija zmagal po izboru občinstva v Zürichu

Filmska pripoved o 19-letni koroški Slovenki Mili, ki se leta 1943 pridruži partizanom, je bila edini predstavnik Avstrije na letošnjem festivalu.
Skupni proračun zgodovinskega filma, pri snemanju katerega je sodelovalo okoli 300 ljudi, je znašal »približno pet milijonov evrov«, je povedala režiserka Andrina Mračnikar.
Še pred svetovno premiero v Zürichu sta si pravice za mednarodno distribucijo filma »Mila/Marija« zagotovila italijanska filmska distributerja Minerva Pictures in TVCO. Družbi bosta film »Mila/Marija« predstavili na vseh večjih svetovnih filmskih trgih. S krajevnimi distributerji se bosta pogajali o poslih, ki bodo filmu v različnih državah omogočili predvajanje v kinematografih in na televiziji ter umestitev na pretočne platforme, kot sta denimo Netflix in Amazon Prime Video.
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