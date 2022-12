V nedeljo, 18. decembra je ob zaključku filmskega festivala K3 v Beljaku glavno nagrado za najboljši film festivala domov odnesel slovenski film Kapa, prvi slovenski božični celovečerni film. Topla božična zgodba z nemškim naslovom Wo bleibt der Weihnachtsmann je v Sloveniji letos osvojila nagrado Zlata rola za najboljši kinematografski obisk.

Prvi slovenski celovečerni božični film Kapa pripoveduje zgodbo devetletnega Erika, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu. Erik verjame, da sta se njegova starša poboljšala in njegova edina božična želja je, da bi šel domov. Namesto tega je izžreban, da božič preživi pri dobrodelni premožni družini, ki ima sedemletno hčerko LUČKO. Sredi noči Erik in Lučka v dnevni sobi zalotita Božička. Po spletu okoliščin se skrijeta v njegov avto in kmalu znajdeta na ulici. Začne se pustolovščina, ki bo obema prinesla izpolnitev želja, a ne tako kot sta pričakovala.

Foto: K3 FILM FESTIVAL

Tako so zgodbo filma v slovenskem jeziku, ki je odnesel glavno nagrado na beljaškem filmskem festivalu K3, povzeli njegovi ustvarjalci. Režiser filma je Slobodan Maksimović, gre pa za mednarodno koprodukcijo z angleškim naslovom Beanie, pri kateri so bile poleg Slovenije udeležene še Slovaška, Hrvaške in Luksemburg.

Foto: K3 FILM FESTIVAL

V žiriji, ki je filmju podelila glavno nagrado na festivalu K3, so sedeli upravljalci avstrijskih kinodvoran, režiserja Maksimovića navaja spletna stran slovenskega sporeda ORF. Z nagrado se filmu odpira pot v kinodvorane povsod po Avstriji.