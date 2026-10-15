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Avstrijska premiera Mila/Marija na filmskem festivalu Viennale

15.10.2026 Dunaj Wien Novice
Organizacijska ekipa filkmskega festivala Viennale je v torek, 13. oktobra, predstavila program letošnjega festivala. V selekcijo celovečernih filmov je uvrstila tudi film Mila/Marija režiserke Andrine Mračnikar, ki bo na festivalu prikazan dvakrat.
FOTO: STEFAN REICHMANN/AMOR FOU/VERTIGO LJUBLJANA/INDIGO VIEW

Viennale bo potekala od 22. oktobra do 3. novembra. Avstrijska premiera filma Mila/Marija bo 25. oktobra v kinu Gartenbaukino. Naslednja projekcija na Dunaju bo 31. oktobra v kinu Stadtkino v Hiši umetnikov.

2. decembra v Beljaku na K3

Film Mila/Marija bo imel koroško premiero 2. decembra na beljaškem filmskem festivalu K3. Letos bo to prvi film, prikazan na festivalu. »To bo za nas zelo posebna in lepa premiera, res upam, da bo možno, da bo skoraj cela ekipa tam«. Reži­serka pravi, da bo film v avstrijskih kinih štartal januarja in to je že potrjeno.

Nagrada publike v Švici

V nedeljo, 4. oktobra, pa je še švicarska publika na Züriškem filmskem festivalu prvi avstrijski partizanski film Mila/Marija počastila z nagrado občinstva. »To je bilo lepo presenečenje, nagrado nam je podelil ameriški igralec, režiser in producent Andy Garcia,« pravi režiserka.

Viennale

Viennale je mednarodni filmski festival na Dunaju in eden najpomembnejših filmskih festivalov v Avstriji. Vsako leto predstavlja izbor mednarodnih igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov ter avtorskih filmskih del.

Viennale je največji mednarodni filmski festival v Avstriji. Od leta 1960 vsako jesen poteka v dunajskih kinematografih in predstavlja izbor sodobnih filmov z vsega sveta, vključno s premierami, avtorskimi filmi in retrospektivami. Letošnja, 64. izvedba bo potekala od 22. oktobra do 3. novembra 2026.

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