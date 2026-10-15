Avstrijska premiera Mila/Marija na filmskem festivalu Viennale

Film Mila/Marija bo imel koroško premiero 2. decembra na beljaškem filmskem festivalu K3. Letos bo to prvi film, prikazan na festivalu. »To bo za nas zelo posebna in lepa premiera, res upam, da bo možno, da bo skoraj cela ekipa tam«. Reži­serka pravi, da bo film v avstrijskih kinih štartal januarja in to je že potrjeno.