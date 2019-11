Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je danes v kulturnem domu Pliberk nagovoril zbrane na prireditvi ob 70. obletnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev, katerega vloga vsa ta leta je ohranjati in negovati slovensko identiteto, jezik, kulturo in dediščino v Republiki Avstriji.

Premier je najprej spomnil, da tu živeči Slovenci niso gostje, kot tudi tisti ne, ki so Pliberk obiskali danes, »saj smo vsi del enega naroda, ki so ga v preteklosti ločevala meja, zgodovina ter takšni in drugačni dogodki. Vendar smo danes simbolno in dejansko združeni v Evropski uniji.« Ko je Slovenija vstopila v družino narodov EU, je bilo to pomembno tudi za Slovence na obeh straneh meje.

Premier je omenil številna prizadevanja naših prednikov, ki so se trudili za ohranitev slovenskega jezika in za to, da bi bila slovenska duša in srce vedno priznana ter skrivanje pripadnosti ne bi bilo potrebno.

Spomnil je tudi na dogodke, ki niso bili naklonjeni narodu, a tudi te je slovenski narod preživel. »Nikoli nismo želeli tujega, vedno smo si želeli živeti kot dobri sosedje in to se nam je tudi obrestovalo, saj smo končno dobili svojo državo. Danes je Slovenija samostojna, vendar ne sme nikoli pozabiti na Slovenke in Slovence onkraj meja.«

Ob koncu je poudaril pomembnost povezovanja slovenskih organizacij onkraj meja, »saj bomo lahko le tako nastopali enotno, enotno zastopali svoja stališča in bomo uspešni, čeprav se naši pogledi včasih razlikujejo. To je naloga vseh. Tako nas v matični domovini kakor tudi vas na tej strani meje.«

Zbranim je iskreno čestital ob jubileju z željo, da jim nikoli ne bi zmanjkalo poguma in volje za delo in da se nikoli ne bi počutili pozabljene od matične domovine.