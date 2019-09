Pliberk Minuli vikend se je v Pliberku spet začel tako imenovani peti letni čas. Obisk je bil rekorden, šotori polni, tradicionalni jormaški dež pa je prišel šele v ponedeljek.



Štiri dni zabave, skoraj štiri dni odličnega vremena – to je bil letošnji 626. Pliberški jormak. Brez dežja ni pravega jormaka, pravijo domačini, in tako je v ponedejek le še prišel dež.

Pred tem pa je tokratni pliberški sejem na travniku bil rekorden. Po približnih cenitvah naj bi letos na Jormak prišlo nad 140.000 obiskovalcev. Ekumenska maša na Pötscherjevem avtodromu v petek popoldne pomeni tudi neoficialen začetek dogajanja na Jormaku. Po tem se je travnik kar kmalu napolnil. Ne samo zaradi cenejših voženj na zabavišču, temveč tudi zaradi pestre glasbene ponudbe ta dan.

Za enega izmed petkovih glasbenih viškov so poskrbeli v Svaveji uti, kjer je bil ta večer, kot že prejšnja leta v znamenju mladine in mladih po srcu. Pevski talenti Voxon Academy in skupina Popwal so zagreli publiko v šotoru Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku. Višek koncerta v uti pa je bil nastop daleč preko koroških meja znane zasedbe Matakustix, ki so redno zastopani na glasbenih lestvicah. Seveda je petkov večer nudil še več glasbenih poslastic. Bluesbreakers v Breznikovem šotoru, Meilenstein v šotoru Werner Berg Geniesserei, ali alternativno glasbo v šotoru Rock die Wiese.

Odlično vreme je poskrbelo tudi za odličen obisk pri 27. mednarodnem srečanju upokojencev v soboto v Svaveji uti, na katerega je vabilo DU Pliberk. Upokojenci so sami poskrbeli za kulturni spored, nastopale so pevske in plesne skupine upokojencev. Izmenjavali pa so se tudi zastopniki upokojencev iz Avstrije in Slovenije in tako sta se koroški predsednik združenja Pensionistenverband Karl Bodner in predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik izrekla za tesnejše sodelovanje.

Med povorko skozi Pliberk so bila senčna mesta redka. Uradno odprtje je sledilo v Stefitzevem šotoru. Pliberški župan Stefan Visotschnig je moral pozdraviti veliko častnih gostov, saj se je kratko pred parlamentarnimi volitvami zbralo mnogo politikov na Jormaku, saj tu z lahkoto dosežejo maso ljudi. Za samostojno politično gibanje slovenske narodne skupnosti je tokrat spregovoril Vladimir Smrtnik, ki je podal moto »Gemeinsam–skupno«. Svobodnjak Herbert Kickl v Pliberku ni smel govoriti, zato pa drug koroški zastopnik FPÖ. Kot vsako leto so tudi letos počastili za Jormak zaslužene osebe. Častne listine so prejeli družina Kunauer-Šumnik, Engelbert Privasnik in podjetje Dobo Dobovšek. Listino za 25 let delovanja kot tržni referent je prejel Arthur Ottowitz. Listine za 25 let sodelovanja na Jormaku pa so prejeli še Martin Dobnigg, Christopher Visotschnig, Manfred Hanin in Paul Močilnik. Uradno je Pliberški jormak otvoril deželni glavar Peter Kaiser, ki pa je zaradi visokih temperatur v šotoru spregovoril le nekaj besed.

Uradni del Jormaka se je nadaljeval v šotoru Alpe-Adria, kjer je pristojni mestni svetnik Marko Trampusch pozdravil navzoče in še posebej predstavnike s Pliberkom pobratenih občin. Šotor je nudil tudi letos pestro ponudbo. Zastopano je bilo lepo število iniciativ, podjetnikov in kmetov iz regije in prostora Alpe Jadran. Letošnja novost v šotoru so bila razstavljena podjunska olja in oljčna olja iz Istre. Po odprtju v šotoru Alpe-Adria pa je še SPD Edinost v Pliberku vabilo na odprtje soda piva, kjer je v znamenju 110. obletnice, ki jo društvo letos praznuje, zapel tudi MoPZ Foltej Hartman. Sod piva je letos nabil najstarejši član zbora Maks Piko.

Svaveja uta pa je nudila še en višek – to je bilo praznovanje 30. obletnice Dober, dan Koroška. Praznovanje se je začelo s tradicionalno oddajo voščil in se je nadaljevalo s kulturnim sporedom. Moderator praznovanja obletnice Dominik Hudl je imel tudi vstop v živo v oddajo Dober, dan Koroška.

Obletnico televizijske oddaje so ta dan glasbeno proslavljale različne skupine: Godba na pihala Šmihel, Kvintet Donet, Kraški kvintet & Braco Koren, MoPZ Foltej Hartman, Rožanski muzikanti in ansambel Mladi godci.

Ponedeljek pa je prinesel tradicionalni jormaški dež in peti letni čas se je končal v jutranjih urah.