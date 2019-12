Poslanci DZ RS so s 44 glasovi za in 43 proti imenovali Angeliko Mlinar za novo ministrico Republike Slovenije brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Navzočih je bilo 88 poslancev, manjkala sta Zmago Jelinčič iz SNS in Andrej Šircelj iz SDS, ki naj bi bil v tujini.

Za izvolitev je Angelika Mlinar potrebovala navadno večino glasov, kar pomeni, da je moralo »za« glasovati več kot polovica poslancev, ki so glasovali. Navzočih je bilo 88 poslancev, glasovalo jih je 87, Dušan Šiško je namreč bil prisoten na seji, a ni glasoval. Tako je bilo za izvolitev dovolj 44 glasov. Mlinarjevo so po napovedih podprli vsi poslanci strank LMŠ, SD, SAB in SMC, kar skupaj nanese 38 glasov. »Za« so glasovali tudi štirje od petih članov stranke DeSUS, ter poslanca narodnih skupnosti. Skupaj so tako zbrali 44 glasov.

Koroška Slovenka Angelika Mlinar se je rodila 29. junija 1970 v naselju Stara vas / Altendorf v občini Žitara vas na Koroškem. Doktorica prava – diplomirala in doktorirala je na salzburški univerzi ter magisterij opravila na American University v Washingtonu – je med drugim službovala v nekaterih nevladnih organizacijah, med začetkom leta 2000 in koncem junija 2005 pa je delovala tudi na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani.



Angelika Mlinar je aktivna, vendar pa po lastnih pričevanjih ne tradicionalistična pripadnica slovenske manjšine. Leto dni, med majem 2009 in koncem junija 2010, je opravljala tudi funkcijo generalne sekretarke Narodnega sveta koroških Slovencev.





Bolj znana je sicer v Sloveniji postala jeseni 2013, ko je bila kot prva ženska iz slovenske manjšine izvoljena v avstrijski parlament. Tam je v vrstah liberalne stranke NEOS ostala do konca junija 2014, ko se je preselila v poslanske klopi Evropskega parlamenta. Na listi NEOS je bila namreč izvoljena za avstrijsko evroposlanko, bila je tudi podpredsednica politične skupine liberalcev Alde.



Na zadnjih evropskih volitvah se je nato preizkusila v Sloveniji, saj v stranki NEOS po lastnih besedah ni imela več ustrezne podpore in je tako svoje izkušnje želela prenesti v slovenski prostor. S kandidaturo na listi SAB, kjer je prevzela vlogo vodilne kandidatke, je vnesla novost v politični prostor.

Angelika Mlinar je letos junija na občnem zboru FUEN v Bratislavi, ki je bil v znamenju 70-letnice organizacije, bila tudi izvoljena za novo podpredsednico Federalistične unije evropskih narodnosti.

Pred izvolitvijo na listi NEOS v evropski parlament pa je bila Angelika nekaj časa tudi poslovodkinja družbe Slomedia v Celovcu, izdajateljice slovenskega tednika na Koroškem NOVICE.