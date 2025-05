Zgodovinski sprehod: denkXkultur »Iskanje sledi v okrožnem središču Velikovec«

denkXkultur – Iskanje sledi v okrožnem središču Velikovec / Völkermarkt

Kulturnozgodovinski mestni sprehod z Zdravkom Haderlapom

Kulturnozgodovinski pohod vodi po stikih zgodovinskih prelomov in kriz, ki jih je Velikovec doživljal skozi devet stoletij. To so še vedno vidne sledi časa, pogosto skrite za barvito prenovljenimi fasadami, ki še danes vplivajo na mesto, ki hrepeni po novi samopodobi. Velikovec je danes v širšem regionalnem kontekstu neopazno majhno mesto ob Dravi, ki pa je doseglo veličastne dosežke in hkrati pustilo veliko otožnosti.

Od kod njegovo ime? V 12. stoletju je bil imenovan „Forum Judeorum“ (Judovski trg), kasneje pa „Vochimercatus“ – trg viteza Volka? Ali pa so morda šele humanisti skovali latinski izraz „Genitforum“, iz katerega je nastal „trg narodov“, kot poznamo „Völkermarkt“ od 18. stoletja dalje?

Po slovensko se to mestece že od nekdaj imenuje Velikovec – torej vstopimo v to „veliko vas“ in sledimo strategijam preživetja njenih prebivalcev ter odnosom „nemške utrdbe“ do svojih slovenskih sosedov, predvsem južno od Drave.

Informacije o pohodu