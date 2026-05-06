Zdrava občina »Ekologija gozda«

Z dogodkovno serijo »Walk & Talk 2026« občina Globasnica / Globasnitz ponovno stavi na uspešno povezovanje gibanja, doživljanja narave in krepitve zdravja.

Martin Kowatsch

ÖKOLOGIE DES WALDES | EKOLOGIJA GOZDA

Mittwoch | sreda: 6. maj ob 17.30

Treffpunkt | zbirališče: Parkplatz am Hemmaberg | parkirišče na gori Sv. Heme

Prisrčno vabljeni, da se mi pridružite na kratkem, navdihujočem sprehodu skozi skrito mrežo gozda. Med sprehodom bomo odkrivali, kako drevesa komunicirajo med seboj prek korenin in glivnih omrežij, kako je zgrajeno drevo od korenin do listov ali iglic ter kakšno pomembno vlogo imajo glive za drevesa in gozd.