sobota
Zborovski koncert: Artphonica »Umetnost čakanja – med zimo in svetlobo«
18:00
Celovec/Klagenfurt
Mestna cerkev svetega Egidija
Artphonica: Umetnost čakanja – med zimo in svetlobo
KRAJ: Celovec, Mestna župnijska cerkev sv. Egidija
KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 18. uri
Vabljeni na posebno koncertno doživetje zbora Artphonica, ki bo z izbranimi skladbami, predvsem iz skandinavske zborovske zakladnice, občinstvo popeljal skozi svet tišine, hrepenenja in pričakovanja – od zimskega mraka do upanja in svetlobe.
Večer raznolike zborovske glasbe pod umetniškim vodstvom Klare Maljuge in Aline Pribernig.
Vstopnice: [email protected]
Več informacij: www.artphonica.at
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