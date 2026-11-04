Zborovski koncert: Artphonica »Umetnost čakanja – med zimo in svetlobo«

Artphonica: Umetnost čakanja – med zimo in svetlobo

KRAJ: Celovec, Mestna župnijska cerkev sv. Egidija

KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 18. uri

Vabljeni na posebno koncertno doživetje zbora Artphonica, ki bo z izbranimi skladbami, predvsem iz skandinavske zborovske zakladnice, občinstvo popeljal skozi svet tišine, hrepenenja in pričakovanja – od zimskega mraka do upanja in svetlobe.

Večer raznolike zborovske glasbe pod umetniškim vodstvom Klare Maljuge in Aline Pribernig.

Vstopnice: [email protected]

Več informacij: www.artphonica.at