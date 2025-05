Zaključek razstave »Endless structures«

ENDLESS STRUCTURES

HELGA PHILIPP | GIZELLA RÁKÓCZY | ESTHER STOCKER | KAMILLA SZÍJ

Na ogled le še do 1. junija v Mestni galeriji Celovec!

Prost vstop zadnji dan razstave, s posebnimi vodstvi ob 12., 14. in 16. uri!

Umetnica Kamilla Szíj in glasbenica Anna Rákóczy bosta prisotni v poznih popoldanskih urah!

Razstava ENDLESS STRUCTURES predstavlja dela štirih umetnic, v katerih se izraža popolna odprtost, značilna za geometrijski jezik.