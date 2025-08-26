Zadnja priložnost: Rastava »Traghetto« - Zoran Mušič (1909–2025)

Zaradi velikega zanimanja bo razstava mednarodno priznanega slikarja in grafika Zorana Mušiča z naslovom »Traghetto« v mali galeriji na Glavnem trgu v Železni Kapli podaljšana do 12. septembra 2025.

Dela iz različnih ustvarjalnih obdobij si bo mogoče ogledati 28., 29. in 30. avgusta v rednem odpiralnem času. Nato pa bo obisk mogoč do zaključka razstave po predhodnem telefonskem dogovoru na številki 0664 5659599.