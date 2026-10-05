torek
»Weil di ja nie zufrieden sind«
18:00
Dunaj / Wien
Neue Burg, Dunaj
Initiative Minderheitenin Hiša zgodovine Avstrije (hdgö) vabita na dogodek:
»Weil di ja nie zufrieden sind«
50 let Zakona o narodnih skupinah
Torek, 27. oktober 2026, 18.00–20.30
Hiša zgodovine Avstrije (hdgö)
Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Dunaj
Zakon o narodnih skupinah iz leta 1976 je skupaj s 7. členom Avstrijske državne pogodbe še danes pravna podlaga za zaščito avstrijskih narodnih skupnosti. Na tej podlagi so uradno priznane hrvaška, slovaška, slovenska, češka in madžarska narodna skupnost ter od leta 1993 tudi romska narodna skupnost v Avstriji.
Na dogodku bodo razpravljali o nastanku Zakona o narodnih skupinah, predstavili razvoj pravnih ureditev na področju jezika, topografije in državnega financiranja ter obravnavali dolgoletna prizadevanja Romov in Rominj za uradno priznanje kot narodne skupnosti. Govora bo tudi o aktualnih prizadevanjih Jenišev.
V luči najnovejših dogodkov – policijskega ukrepanja na spominskem kraju Peršmanhof, popisovanja dvojezičnih krajevnih tabel na Koroškem in Gradiščanskem ter aktualne novele zakona iz julija 2026 – bodo zgodovinski pogledi povezani s sodobnimi razpravami. Ob tem bodo odprli tudi vprašanje, kakšna naj bo sodobna in v prihodnost usmerjena politika do narodnih skupnosti.
PROGRAM
Pozdravni nagovor
Monika Sommer | ustanovna direktorica Hiše zgodovine Avstrije (hdgö)
Cornelia Kogoj | Pobuda za manjšine
Otvoritev
Eva-Maria Holzleitner | zvezna ministrica za ženske, znanost in raziskovanje
O projektu »Saj ti pa nikoli niso zadovoljni«
Laura Darvas, Ana Grilc in Lydia Novak
Uvodno predavanje:
»Od prava narodnosti do prava narodnih skupnosti – zgodovinske prelomnice«
Ilse Reiter-Zatloukal | profesorica na Inštitutu za pravno in ustavnopravno zgodovino Pravne fakultete Univerze na Dunaju
Izjave na temo:
»Kaj potrebujemo za sodobno politiko do narodnih skupnosti?«
Tereza Grandits | Hrvatske Novine
Mirjam Karoly | Romano Centro
Richard Basler | Kulturni klub Čehov in Slovakov v Avstriji / Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku
Simone Schönett | pisateljica in jeniška aktivistka
Rudi Vouk | pravnik in avtor knjige 50 let Zakona o narodnih skupinah – in še vedno brez rešitve
Andrea Seidler | Osrednja zveza madžarskih društev in organizacij v Avstriji / Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Moderacija:
Jessica Beer | Pobuda za manjšine
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