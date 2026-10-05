Initiative Minderheitenin Hiša zgodovine Avstrije (hdgö) vabita na dogodek:

»Weil di ja nie zufrieden sind«

50 let Zakona o narodnih skupinah

Torek, 27. oktober 2026, 18.00–20.30

Hiša zgodovine Avstrije (hdgö)

Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Dunaj

Zakon o narodnih skupinah iz leta 1976 je skupaj s 7. členom Avstrijske državne pogodbe še danes pravna podlaga za zaščito avstrijskih narodnih skupnosti. Na tej podlagi so uradno priznane hrvaška, slovaška, slovenska, češka in madžarska narodna skupnost ter od leta 1993 tudi romska narodna skupnost v Avstriji.

Na dogodku bodo razpravljali o nastanku Zakona o narodnih skupinah, predstavili razvoj pravnih ureditev na področju jezika, topografije in državnega financiranja ter obravnavali dolgoletna prizadevanja Romov in Rominj za uradno priznanje kot narodne skupnosti. Govora bo tudi o aktualnih prizadevanjih Jenišev.

V luči najnovejših dogodkov – policijskega ukrepanja na spominskem kraju Peršmanhof, popisovanja dvojezičnih krajevnih tabel na Koroškem in Gradiščanskem ter aktualne novele zakona iz julija 2026 – bodo zgodovinski pogledi povezani s sodobnimi razpravami. Ob tem bodo odprli tudi vprašanje, kakšna naj bo sodobna in v prihodnost usmerjena politika do narodnih skupnosti.

PROGRAM

Pozdravni nagovor

Monika Sommer | ustanovna direktorica Hiše zgodovine Avstrije (hdgö)

Cornelia Kogoj | Pobuda za manjšine

Otvoritev

Eva-Maria Holzleitner | zvezna ministrica za ženske, znanost in raziskovanje

O projektu »Saj ti pa nikoli niso zadovoljni«

Laura Darvas, Ana Grilc in Lydia Novak

Uvodno predavanje:

»Od prava narodnosti do prava narodnih skupnosti – zgodovinske prelomnice«

Ilse Reiter-Zatloukal | profesorica na Inštitutu za pravno in ustavnopravno zgodovino Pravne fakultete Univerze na Dunaju

Izjave na temo:

»Kaj potrebujemo za sodobno politiko do narodnih skupnosti?«

Tereza Grandits | Hrvatske Novine

Mirjam Karoly | Romano Centro

Richard Basler | Kulturni klub Čehov in Slovakov v Avstriji / Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku

Simone Schönett | pisateljica in jeniška aktivistka

Rudi Vouk | pravnik in avtor knjige 50 let Zakona o narodnih skupinah – in še vedno brez rešitve

Andrea Seidler | Osrednja zveza madžarskih društev in organizacij v Avstriji / Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

Moderacija:

Jessica Beer | Pobuda za manjšine

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