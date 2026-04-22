četrtek
Vzpon in smučanje: Gran Paradiso (4.061 m)
08:00
Italija/Italien
Italija
Vzpon in smučanje
Gran Paradiso (4.061 m)
KRAJ: Italija
Vodi: Andrej Olip
Vzpon in smučanje iz najvišjega vrha, ki je v celoti v Italiji in eden izmed evropskih štiritisočakov.
Program:
1.dan
Popoldanska vožnja proti Aosti z nočitvijo nekje med Brescio in Milanom (cca. 5 ur)
2.dan
Vožnja iz mesta nočitve do izhodišča v Pontu (cca. 3 ure) z vmesnim postankom za kosilo v Aosti).
Dostop do koče Vittorio Emanuele II.
3.dan
Vzpon na Gran Paradiso in smučanje nazaj do koče.
4.dan
Vzpon na La Tresenta ali Becca di Monciair preko C.le del Ciarforon ali Testa del Grand Etret in smučanje v dolino ter vožnja domov.
Prijave: Barbara Rovšek 0664/22 07 075 ali [email protected]
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?