Vzpon in smučanje

Gran Paradiso (4.061 m)

KRAJ: Italija

Vodi: Andrej Olip

Vzpon in smučanje iz najvišjega vrha, ki je v celoti v Italiji in eden izmed evropskih štiritisočakov.

Program:

1.dan

Popoldanska vožnja proti Aosti z nočitvijo nekje med Brescio in Milanom (cca. 5 ur)

2.dan

Vožnja iz mesta nočitve do izhodišča v Pontu (cca. 3 ure) z vmesnim postankom za kosilo v Aosti).

Dostop do koče Vittorio Emanuele II.

3.dan

Vzpon na Gran Paradiso in smučanje nazaj do koče.

4.dan

Vzpon na La Tresenta ali Becca di Monciair preko C.le del Ciarforon ali Testa del Grand Etret in smučanje v dolino ter vožnja domov.

Prijave: Barbara Rovšek 0664/22 07 075 ali [email protected]